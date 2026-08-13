- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1033
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 13 серпня: яка буде її потужність
Очікується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною.
У четвер, 13 серпня, активність Сонця буде слабкою. Очікується, що магнітна буря матиме К-індекс 2 (зелений рівень).
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Загалом у наступні кілька днів геомагнітні умови будуть від спокійних до активних. Незабаром має надійти високошвидкісний потік з північної корональної діри. Як наслідок, активність досягне рівнів від ACTIVE до STORM G1.
Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.
Коментарі
Сортувати: