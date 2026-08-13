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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 13 серпня: яка буде її потужність

Очікується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У четвер, 13 серпня, активність Сонця буде слабкою. Очікується, що магнітна буря матиме К-індекс 2 (зелений рівень).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Загалом у наступні кілька днів геомагнітні умови будуть від спокійних до активних. Незабаром має надійти високошвидкісний потік з північної корональної діри. Як наслідок, активність досягне рівнів від ACTIVE до STORM G1.

Магнітна буря 12 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 12 серпня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.

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