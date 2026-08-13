Росія змінює тактику нічних ударів по Україні та накопичує тисячі БпЛА: аналіз ISW

«Герань» / © Фото з відкритих джерел

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Російські війська змінюють підхід до організації комбінованих нічних атак на українські міста та інфраструктуру.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), ворог тимчасово відмовився від масованих залпів у 600–1000 безпілотників, які фіксувалися на початку року, на користь точковіших і технологічно складніших ударів.

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Реактивні «Герані» та накопичення резервів

Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти зосередилися на виробництві та застосуванні нових реактивних ударних БпЛА — «Герань-4» та «Герань-5». Виробництво попередньої модифікації «Герань-3» повністю припинено.

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Масштаби виробництва: У спеціальній економічній зоні «Алабуга» (Татарстан) та на інших підприємствах РФ щомісяця виготовляють близько 3000 реактивних БпЛА.

Розширення потужностей: Супутникові знімки свідчать про розбудову заводів в «Алабузі», що триває з травня.

Загальний арсенал: Станом на серпень ворог вже накопичив близько 6200 безпілотників типу «Герань».

Зараз противник зазвичай випускає від 150 до 300 БпЛА за одну хвилю. Завдяки високій швидкості та технічним характеристикам нові реактивні моделі легше пробивають протиповітряну оборону, що дозволяє РФ зменшити кількість запусків без втрати ефективності.

Начинка російського реактивного безпілотника / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нова схема: реактивні БпЛА та балістика

Основна мета нової тактики — максимізувати шкоду за умов обмеженого ресурсу українських антибалістичних комплексів. Росія використовує реактивні «Герані» для виснаження й відволікання ППО, створюючи коридори для проходу балістичних ракет.

Експерти ISW підкреслюють, що поточне зменшення кількості одночасних запусків є тимчасовим елементом технологічного циклу наступу й оборони. Як тільки Україна розробить і впровадить ефективні контрзаходи проти високошвидкісних реактивних дронів, Росія, ймовірно, знову повернеться до практики надмасованих роїв для перенавантаження українських систем захисту.

Нагадаємо, раніше експерт та військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив про те, що Київ фактично став повноцінним прифронтовим містом з огляду на характер повітряних атак Росії. Окупанти отримали можливість регулярно завдавати по столиці комбінованих ударів, використовуючи не лише дрони, а й ракети С-400.

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