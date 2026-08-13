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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
667
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1 хв

Росія масовано атакувала одну з областей: “прилетіло” в порт, спалахнула пожежа

Ворог продовжує терор півдня України, завдавши чергового масованого удару по Одещині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака дронами

Атака дронами / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 13 серпня російські війська здійснили атаки дронами на Ізмаїльський район Одеської області. Під ворожим ударом опинилася портова інфраструктура.

Про це повідомив Оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Уночі російські окупанти вдарили по Ізмаїльському району. Цього разу під ударом опинилася портова інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки об’єкти зазнали пошкоджень, також спалахнула пожежа.

Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки удару.

Нагадаємо, вранці 12 серпня російські загарбники завдали удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру та один житловий будинок. Виникла пожежа к квартирі, яку рятувальники оперативно ліквідували. Минулося без загиблих і постраждалих.

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