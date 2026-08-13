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Порт у вогні, "прильоти" в обласних центрах: РФ вдарила з шести напрямків: що і де досі летить
У ніч проти 13 серпня російські війська запустили по Україні 133 безпілотники. ППО вдалося збити 111 з них.
У ніч проти 13 серпня ворог атакував Україну 133 ударними БпЛА типу «Shahed» (в т.ч. реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Атака триває — що летить
БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район
Реактивний БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний
БпЛА південніше Татарбунар на Одещині, курс північний
БпЛА повз Чугуїв-Балаклію на Харківщині, курс південний
БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Скороходове/Чутове
Атаки по Україні — що відомо
У ніч проти четверга, 13 серпня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників армії РФ. Влучання та пожежі зафіксовані у Чернігові, Харкові та на Одещині.
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