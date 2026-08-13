Порт у вогні, "прильоти" в обласних центрах: РФ вдарила з шести напрямків: що і де досі летить

РФ вгатила по Україні / © Getty Images

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У ніч проти 13 серпня ворог атакував Україну 133 ударними БпЛА типу «Shahed» (в т.ч. реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Атака триває — що летить

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район

Реактивний БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний

БпЛА південніше Татарбунар на Одещині, курс північний

БпЛА повз Чугуїв-Балаклію на Харківщині, курс південний

БпЛА на сході Полтавщини, курсом на Скороходове/Чутове

Атаки по Україні — що відомо

У ніч проти четверга, 13 серпня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників армії РФ. Влучання та пожежі зафіксовані у Чернігові, Харкові та на Одещині.

Російські війська атакували портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині — Ізмаїльська РДА. Внаслідок атаки є пошкодження. На місці удару виникла пожежа.

В Основʼянському районі Харкова зафіксовано влучання дрона, минулося без наслідків — мер міста Ігор Терехов.

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