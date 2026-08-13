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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2327
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА, Україна може залишитися без звʼязку Starlink: головні новини ночі 13 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Термінал Starlink

Термінал Starlink / © reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 серпня 2026 року:

  • Росія вдарила по Чернігову: у місті спалахнула пожежа Читати далі –>

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  • Росія такого не очікувала: Плетенчук розкрив масштаб операції в Новоросійську Читати далі –>

  • У Росії знайшли вразливе місце: санкції ЄС можуть перекрити сировину для ракет і танків Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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