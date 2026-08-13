Третина мобілізованих не доходить до фронту: комбриг відверто розповів про СЗЧ

Руслан Маришев / © ТСН

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В Україні зі 100 мобілізованих військовослужбовців до лав армії реально потрапляють лише близько 70%. Решта новобранців повертаються до цивільного життя, бо мають проблеми зі здоров’ям, сімейними обставинами, або ж наважуються на СЗЧ.

Про це розповів командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Маришев в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

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Чому до ЗСУ потрапляють лише 70% мобілізованих?

За словами Маришева, до війська часто потрапляють люди з певними захворюваннями або складними сімейними обставинами, які, на його думку, не завжди належним чином враховуються під час мобілізації.

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«Дуже багато людей приходять або ТЦК їх беруть, скажемо так, з певними хворобами, не розбираючись зі здоров’ям майбутніх військовослужбовців, зі станом сім’ї. І відсотків, мабуть, там 15% відсіюється тільки на першому етапі, коли він захоче на базовий загальний курс (військової підготовки — ред.)», — розповів комбриг.

Він пояснив, що частина таких військовозобов’язаних має документи, які дають їм законні підстави для звільнення від служби. Водночас, ще одна частина військовослужбовців самовільно залишає частину.

«Є відсоток, який іде в СЗЧ. І плюс-мінус зі 100 військовослужбовців залишається десь близько 70%», — повідомив Маришев.

Таким чином, близько 30% новоприбулих військовослужбовців, за його словами, припадає на тих, щодо кого ТЦК та СП не з’ясували всі необхідні обставини, через що бригада згодом має їх звільняти, а частина з цих людей іде в СЗЧ.

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Проблема СЗЧ і причини

Комбриг визнав, що самовільне залишення частини залишається масштабною проблемою для ЗСУ. За його словами, у 95-й бригаді також стикаються з такими випадками та намагаються їм протидіяти, однак вирішити проблему непросто через різні причини, які спонукають військових залишати службу.

Маришев також спростував твердження про те, що військовослужбовці можуть іти в СЗЧ через нерозуміння з боку командирів.

«Так командири їх не розуміють — у нас цього немає, тому що уже всі командири спілкуються зі солдатами на кожному рівні. Проблеми: „От я хотів поїхати у відпуску, а мене не відпустили“. У нас такого немає, це неправда. Або там „Мене не готують, бо нема підготовки“. Ну, в нас такого теж немає», — розповів комбриг 95-ї бригади.

За його словами, окремі подібні випадки можуть траплятися, однак Маришев запевнив, що це не стосується десантно-штурмових військ і 95-ї бригади. Командування намагається максимально приділяти увагу кожному військовослужбовцю та надавати необхідну допомогу.

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Повернення з СЗЧ

Комбриг також підтвердив, що значна частина військових повертається із СЗЧ у перший місяць або протягом перших тижнів після залишення частини.

«Повертаються, але не дуже так активно, як хотілось би. Бо я бачу, що зараз там в топ-5 повернень з СЗЧ по оцій програмі входять підрозділи БПС. Ну, це зрозуміло. Люди вибирають, де простіше, де можливо десь хтось вербує, можливо десь у когось знайомий. В десантно-штурмові війська, наприклад, не так активно повертаються», — розповів Маришев.

На його думку, військовослужбовці можуть неохоче повертатися саме до десантно-штурмових підрозділів через те, що вони постійно виконують завдання на гарячих напрямках.

Водночас комбриг наголосив, що у 95-й бригаді є підрозділи з БПС- та артилерійським складниками, до яких також можна повернутися та продовжити службу.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що головною причиною СЗЧ є відсутність ротацій, через що військові перебувають на передовій місяцями чи навіть роками замість дозволених 60 діб. Як приклад він навів бійця на псевдо «Вітер», який провів на фронті 471 день поспіль. Попри об’єктивну нестачу людей для заміни, тривале перебування у «пеклі» без пояснень і перспектив ламає навіть найвмотивованіших воїнів, штовхаючи їх на СЗЧ.

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