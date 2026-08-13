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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У США розбився військовий гелікоптер — не вижив ніхто

Двоє військових, які перебували на борту, загинули. На місці події працювали місцеві екстрені служби, військовослужбовці та правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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AH-64 Apache

AH-64 Apache / © Associated Press

У Техасі розбився ударний гелікоптер AH-64 Apache. Обидва пілоти загинули. Після падіння машини спалахнула пожежа, через яку влада почала евакуацію людей із прилеглої території.

Про це повідомив телеканал CNN.

Аварія сталася приблизно о 13:35 за місцевим часом. Речник офісу шерифа округу Белл Кліфф Коулман підтвердив загибель двох пілотів. Гелікоптер належав до підрозділу, який базується у Форт-Худі.

Після падіння гелікоптера почалася сильна пожежа. На місце доправили пожежних та інші екстрені служби, а в прилеглому районі здійснили евакуацію. За даними Лісової служби Texas A&M, вогонь охопив близько 40 гектарів. До 17:00 за місцевим часом пожежу вдалося локалізувати приблизно на 45%.

Коулман повідомив, що гелікоптер не врізався в будівлі та не зачепив людей на землі. Машина впала безпосередньо в поле. За його словами, аварія була дуже серйозною. Місце катастрофи розташоване менш ніж за 20 миль від Форт-Худа. Там працювали місцеві екстрені служби, військові та правоохоронці.

Нагадаємо, у Німеччині сталася смертельна авіакатастрофа за участю легкого літака. Після падіння на житловий будинок влада повідомила про загиблого.

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