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Раз "Циркон", два "Циркон": чому в Україні засекретили інформацію про кількість збитих ракет РФ
Чому більше не інформують про збиття ракет і яким чином це впливає на безпеку.
Повітряні Сили змінили формат інформування населення про кількість збитих російських ракет під час ворожих атак. Про кількість ракет окремо тепер не повідомляють — вказується лише загальне число збитих та подавлених цілей запущених з Росії.
Новий формат інформування викликав чимало запитань: чому це зроблено саме зараз, з чим це пов’язано та чи доцільні такі зміни?
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що тема закриття такої інформації має два напрямки, і перший з них — суто бойовий.
«У зв’язку з тим, що балістична зброя для нас зараз — проблема, то інформація про те, скільки ворог запустив балістики, скільки її збили чи не збили і чому саме, є підставою для проведення аналізу противником та проведення дій, які ще більше підвищують ефективне застосування російської балістики. Тому з бойової точки зору, закрити цю інформацію є вірним рішенням», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко.
Експерт додає, що причина тут не стільки у нестачі у нас антибалістичних ракет, через що зараз спостерігається мала ефективність зі знищення ворожої балістики.
«А питання у тому, що росіяни вивчають та аналізують опубліковану інформацію про збиття, і фактично знають, де наші найбільші антибалістичні спроможності і де ситуація з захистом може бути гіршою. Тому вони перевіряють ці дані і бачать, куди можна бити додатково і де немає, наприклад, батарей Patriot. Саме тому завдяки цій інформації противник може демонструвати високий показник застосування балістики», — пояснює Ігор Романенко.
Він додає, що, звісно, росіяни не забувають бити балістикою по Києву та області постійно.
«Але вони знають, що навіть в умовах дефіциту антибалістичних засобів, тут може щось з’явитися і завадити їх планам, тому б’ють в режимі перевірки. А розгорнута інформація про збиття додатково їм підтверджувала занадто багато інформації для подальшого застосування балістичного озброєння. Тому з бойової точки зору зміна формату зроблена вірно. Інший бік питання, що люди звикли до такого інформування і у них виникає питання: а чому прибрали кількість ракет. Тобто у ПС рішення ухвалили, але роз’яснення не провели, тепер пояснюють експерти», — зазначає генерал-лейтенант.
Він зазначає, що саме такі причини змін формату інформування на поточний момент.
«Якщо ситуація покращиться, сподіваюсь у якісь найближчій перспективі, то, можливо, інформування повернуть. Але наразі робити це категорично недоцільно. Це я вам кажу як людина, яка пропрацювала 40 років у системі військ ПРО і ППО», — підсумовує Ігор Романенко.
Що кажуть у Повітряних Силах
Разом з тим Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ заявив, що вони дійсно запроваджують обмеження у ранкових зведеннях щодо ворожих балістичних ракет під час масованих атак.
“Військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої "балістики" (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей”, - написав Юрій Ігнат.
Але підкреслює, що Повітряні Сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи.
Раніше ТСН.ua розповідав, що радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним «Флеш», висловився щодо рішення України не вказувати у щоденних звітах Повітряних сил кількість російських ракет, які атакують українські міста.