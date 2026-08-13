Раз "Циркон", два "Циркон": чому в Україні засекретили інформацію про кількість збитих ракет РФ

Повітряні Сили припинили інформувати про кількість збитих ракет

Реклама

Повітряні Сили змінили формат інформування населення про кількість збитих російських ракет під час ворожих атак. Про кількість ракет окремо тепер не повідомляють — вказується лише загальне число збитих та подавлених цілей запущених з Росії.

Новий формат інформування викликав чимало запитань: чому це зроблено саме зараз, з чим це пов’язано та чи доцільні такі зміни?

Реклама

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що тема закриття такої інформації має два напрямки, і перший з них — суто бойовий.

Реклама

«У зв’язку з тим, що балістична зброя для нас зараз — проблема, то інформація про те, скільки ворог запустив балістики, скільки її збили чи не збили і чому саме, є підставою для проведення аналізу противником та проведення дій, які ще більше підвищують ефективне застосування російської балістики. Тому з бойової точки зору, закрити цю інформацію є вірним рішенням», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт додає, що причина тут не стільки у нестачі у нас антибалістичних ракет, через що зараз спостерігається мала ефективність зі знищення ворожої балістики.

«А питання у тому, що росіяни вивчають та аналізують опубліковану інформацію про збиття, і фактично знають, де наші найбільші антибалістичні спроможності і де ситуація з захистом може бути гіршою. Тому вони перевіряють ці дані і бачать, куди можна бити додатково і де немає, наприклад, батарей Patriot. Саме тому завдяки цій інформації противник може демонструвати високий показник застосування балістики», — пояснює Ігор Романенко.

Він додає, що, звісно, росіяни не забувають бити балістикою по Києву та області постійно.

Реклама

«Але вони знають, що навіть в умовах дефіциту антибалістичних засобів, тут може щось з’явитися і завадити їх планам, тому б’ють в режимі перевірки. А розгорнута інформація про збиття додатково їм підтверджувала занадто багато інформації для подальшого застосування балістичного озброєння. Тому з бойової точки зору зміна формату зроблена вірно. Інший бік питання, що люди звикли до такого інформування і у них виникає питання: а чому прибрали кількість ракет. Тобто у ПС рішення ухвалили, але роз’яснення не провели, тепер пояснюють експерти», — зазначає генерал-лейтенант.

Він зазначає, що саме такі причини змін формату інформування на поточний момент.

«Якщо ситуація покращиться, сподіваюсь у якісь найближчій перспективі, то, можливо, інформування повернуть. Але наразі робити це категорично недоцільно. Це я вам кажу як людина, яка пропрацювала 40 років у системі військ ПРО і ППО», — підсумовує Ігор Романенко.

Що кажуть у Повітряних Силах

Разом з тим Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ заявив, що вони дійсно запроваджують обмеження у ранкових зведеннях щодо ворожих балістичних ракет під час масованих атак.

Реклама

“Військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої "балістики" (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей”, - написав Юрій Ігнат.

Але підкреслює, що Повітряні Сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи.

Раніше ТСН.ua розповідав, що радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним «Флеш», висловився щодо рішення України не вказувати у щоденних звітах Повітряних сил кількість російських ракет, які атакують українські міста.

Дата публікації 16:36, 11.08.26 Кількість переглядів 92 Запоріжжя та Київ після пекельної ночі! Били балістикою, Цирконами та КАБами | ТСН 16:00 11 серпня

Новини партнерів