Людей завалило, горіли машини: Росія масовано вдарила по ТЦ, кав'ярнях та будинках у центрі міста в Україні

Росіяни атакували Павлоград / © Олександр Ганжа

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Двоє людей залишаються у лікарні після ворожої атаки Павлограда на Дніпропетровщині. Принаймні одна поранена жінка перебуває у тяжкому стані.

Надвечір суботи росіяни атакували місто безпілотниками. Вдарили по середмістю, поруч із торговельним центром, багатоповерхівками та кав’ярнею. Літнього вечора там були десятки людей. Дивом минулося без загиблих. Однак серед постраждалих — четверо дітей, найменшій дівчинці лише три місяці.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Перші хвилини після прильоту: вогонь, уламки та паніка

Потужний вибух, вогонь, уламки та крики. Палає середмістя Павлограда. Десятки людей кидаються навтьоки від місця удару — бояться повторних атак.

Російський безпілотник влучив просто у торговельний центр, де ввечері завжди багатолюдно. Вогонь перекинувся на сусідні будівлі. Палали машини, плавилися фасади крамниць.

Павло з дружиною прийшли перевірити, як пережила атаку їхня улюблена кав’ярня. Любили заходити сюди щовихідних, а цієї суботи не склалося. Кажуть: це і врятувало життя.

«Ми вдома були, а це зайшли провідати. Ми часто сюди заходимо, зайшли хоч дізнатися, живі вони чи ні. А я вчора за 20 хвилин до цього тільки поїхав звідси — мені пощастило», — розповідає місцевий житель Павло.

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Працівники кав’ярні прибирають скло та уламки. Заклад повністю розбитий, збитки шалені, радіють лише одному: що лишилися живі.

«Усе було завалене, тут людей підзавалило, то не дуже добре було, звісно», — пригадує очевидець.

Очевидці розповіли про моторошну атаку

Навколо розтрощених торговельних яток кипить робота. Працюють і комунальники, і власники. Понівечені конструкції та бите скло вивозять вантажівками.

Дісталося і сусіднім багатоповерхівкам. Мешканці згадують: ледь встигли сховатися за дві стіни, як дім затрусило і посипалися вікна.

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«Встигли вибігти у коридор, далі тріск такий страшний. Зрозуміли, що десь поряд. Тоді краєчком виглянули — горить, автомобіль горить», — пригадує місцева жителька Людмила.

«Була вдома, жахливий гуркіт, випало вікно у спальні, дим, горить машина, вибухи… Такий стан — мене досі трусить, якщо чесно. Не знаю, що чекає Павлоград у майбутньому, але поки невесело», — ділиться пережитим жахом ще одна мешканка міста.

Щільність атак зростає: яка ситуація з укриттями

Павлоград перебуває під постійними ударами ворога від початку повномасштабного вторгнення. Але останнім часом атаки стали більш щільними. Вже місяць, як до усіх загроз додалися ще й керовані авіабомби (КАБи).

Містяни кажуть: і раді б реагувати на тривоги, однак укриттів у місті обмаль.

«Відчуваю, що обстановка накаляється і треба бути уважнішими. Вже не можна ігнорувати. Раніше, самі розумієте, били по околицях, а тепер, дивлюсь, дістають і центр. Коротше, усіх закликаю: ніч, північ, ранок, вдосвіта — підхоплюйтеся і ховайтеся», — закликає місцева жителька.

«Важко, немає куди ховатися. У школі то не укриття, то таке… А тут підвал — який туди хто залізе в той підвал? Там усе мокре, брудне, тече», — бідкаються містяни.

Скільки людей постраждало

Під час цієї атаки були поранені дев’ятеро людей. Серед постраждалих четверо дітей — це хлопчики 5 і 6 років та двоє дівчаток, найменша з них — тримісячне немовля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕРШІ СЕКУНДИ після ВЛУЧАННЯ В ПАВЛОГРАДІ! Серед постраждалих — НЕМОВЛЯ!

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