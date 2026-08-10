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- Війна
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«Найбільш ефективна позиція для народу»: Кротевич «Тавр» про логіку дій Буданова
На тлі політичного загострення на найвищому рівні влади керівник Офісу Президента Кирило Буданов зайняв максимально прагматичну позицію. Він не став публічно підтримувати жодну зі сторін конфлікту, що розгорнувся довкола кадрових змін в уряді, і не робив кроків, які могли б посилити протистояння.
Таку оцінку в ефірі YouTube-каналу «ҐРУНТ» висловив ветеран російсько-української війни Богдан Кротевич («Тавр»).
«Якщо брати найбільш ефективну позицію, то він її зайняв – найбільш ефективну позицію як для себе, так, я думаю, і для народу України», – зауважив Кротевич.
На його думку, більш категорична реакція Буданова могла б спричинити додаткове протистояння та негативно позначитися на сприйнятті ситуації громадянами.
«Я думаю, що Буданов насправді повівся як справжній військовий розвідник: він прийняв таку позицію, що сподіваємось, обидва учасники конфлікту вийдуть переможцями», – пояснив ветеран.
Також він зауважив, що обраний главою ОП підхід у жодному разі не можна трактувати як пасивність чи ухилення від відповідальності. Навпаки, за словами Кротевича, це прояв зрілого державного мислення та свідомий крок, спрямований на збереження політичної стабільності в країні й запобігання новій небезпечній ескалації.
Нагадаємо, на тлі суспільних дискусій довкола кадрових змін в уряді очільник Офісу Президента Кирило Буданов з розуміння поставився до прагнення українців ставити складні питання, однак закликав не дозволяти суперечкам послабити єдність країни.