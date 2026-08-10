«Найбільш ефективна позиція для народу»: Кротевич «Тавр» про логіку дій Буданова

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Таку оцінку в ефірі YouTube-каналу «ҐРУНТ» висловив ветеран російсько-української війни Богдан Кротевич («Тавр»).

«Якщо брати найбільш ефективну позицію, то він її зайняв – найбільш ефективну позицію як для себе, так, я думаю, і для народу України», – зауважив Кротевич.

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На його думку, більш категорична реакція Буданова могла б спричинити додаткове протистояння та негативно позначитися на сприйнятті ситуації громадянами.

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«Я думаю, що Буданов насправді повівся як справжній військовий розвідник: він прийняв таку позицію, що сподіваємось, обидва учасники конфлікту вийдуть переможцями», – пояснив ветеран.

Також він зауважив, що обраний главою ОП підхід у жодному разі не можна трактувати як пасивність чи ухилення від відповідальності. Навпаки, за словами Кротевича, це прояв зрілого державного мислення та свідомий крок, спрямований на збереження політичної стабільності в країні й запобігання новій небезпечній ескалації.

Нагадаємо, на тлі суспільних дискусій довкола кадрових змін в уряді очільник Офісу Президента Кирило Буданов з розуміння поставився до прагнення українців ставити складні питання, однак закликав не дозволяти суперечкам послабити єдність країни.

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