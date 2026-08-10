У Луцьку засудили жінку через інтимну "роботу"

Жительку Волині засудили, бо вона організувалабордель / © unsplash.com

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У Луцьку до іспитового терміну засудили жінку, яку звинуватили у «створенні та утриманні місця розпусти з метою наживи».

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

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У чому звинуватили жінку

Згідно з матеріалами судової справи, у травні 2025 року обвинувачена орендувала житло в Луцьку. Разом із подругою вони заздалегідь домовилися про надання платних сексуальних послуг чоловікам, а отриманий прибуток ділили порівну.

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Жінка самостійно купувала засоби контрацепції та підшуковувала потенційних клієнтів через оголошення, використовуючи свій мобільний телефон.

Слідством встановлено, що в період із 13 до 29 листопада 2025 року затримані систематично приймали клієнтів за місцем проживання. За цей час вони заробили 16 000 гривень.

Як суд покарав жінку

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти) та щиро розкаялася.

Під час судових дебатів:

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Прокурор просив призначити покарання у вигляді 3 років обмеження волі із застосуванням іспитового строку.

Обвинувачена та її захист просили суд застосувати ст. 69 КК України та призначити більш м’яке покарання — у вигляді штрафу.

Однак суд зауважив, що підстав для призначення штрафу немає, адже у справі відсутні обставини, які б істотно знижували ступінь тяжкості вчиненого злочину.

Врахувавши те, що жінка раніше не була судимою, має постійне місце проживання та позитивно характеризується, суд визнав можливим її виправлення без ізоляції від суспільства.

Луцький міськрайонний суд ухвалив:

Визнати жінку винуватою за ч. 2 ст. 302 КК України та призначити покарання у вигляді 2 років обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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