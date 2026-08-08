Подарунки, ніжність і раптові зміни в сексі: що може видати зраду партнера

Зрада у стосунках / © Credits

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Реакція людини після викриття невірності може бути важливішою за сам факт зради, адже вона здатна показати, чи йдеться про одиничний випадок, чи про стійку деструктивну модель поведінки.

Про це пише Daily Mail із посиланням на нью-йоркську психотерапевтку та сексотерапевтку Чамін Аджан.

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За її словами, людина, яка справді шкодує про одиничну зраду, зазвичай одразу визнає завданий партнеру біль. Натомість серійний зрадник може применшувати наслідки своїх дій, перекладати провину на партнера або більше переживати через те, що його викрили, ніж через сам факт невірності.

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За повторною невірністю можуть стояти глибші проблеми

Аджан пояснює, що серійна невірність не обов’язково пов’язана лише з постійним прагненням до сексуального задоволення. За такою поведінкою можуть стояти нав’язливі моделі, невирішені травматичні переживання або спроба за допомогою сексу регулювати болісні емоції.

Додатковим фактором може бути підвищена чутливість до винагороди та залежність від ризику, збудження і відчуття забороненості. У такому разі людина може знову повертатися до поведінки, яку важко контролювати.

Раптові зміни поведінки можуть насторожити

Серед можливих ознак невірності терапевтка називає різку зміну поведінки. Партнер може стати відстороненим, дратівливим і надмірно критичним. Водночас іноді відбувається протилежне: людина раптом стає незвично ніжною, починає дарувати подарунки та робити надмірні компліменти.

Ще одним сигналом може бути несподівана зміна сексуального життя — як втрата інтересу до близькості, так і раптове посилення сексуальної активності або поява нових уподобань без попереднього обговорення з партнером.

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Зрада не завжди означає кінець стосунків

Аджан наголошує, що поняття невірності кожна пара може визначати по-своєму. Для когось найболючішою є фізична зрада, тоді як для інших — тривалий таємний емоційний зв’язок, навіть без сексуального контакту.

Водночас викриття невірності не обов’язково означає кінець стосунків. За словами терапевтки, відновлення можливе, якщо обидва партнери готові працювати над причинами зради та поступово повертати довіру.

Тимчасова відкритість — зокрема більша прозорість щодо повсякденного життя — може допомогти на цьому етапі, але не повинна перетворюватися на постійне стеження.

Головне, за словами Аджан, — зрозуміти не лише те, що сталося, а й чому ця поведінка виникла.

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Нагадаємо, невербальна комунікація становить понад 80% усієї інформації, яку ми зчитуємо під час спілкування. Навіть коли людина намагається приховати свої почуття чи соромиться сказати про них уголос, її тіло діє підсвідомо.

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