Росія вгатила по центру одного з міст: “прилетіло” в будинок, серед поранених - 3-місячна дитина

Наслідки удару по Павлограду / © Олександр Ганжа

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Російська армія завдала удару по Павлограду Дніпропетровської області, унаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, російські війська атакували середмістя Павлограда. Внаслідок удару зайнялися приватний будинок та автомобіль.

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«Росіяни завдали ударів по Павлограду. Є поранені», — написав Ганжа.

Серед постраждалих — четверо дітей: дівчатка віком три місяці та три роки, а також хлопчики п’яти та шести років. Усім дітям надали необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок атаки постраждали п’ятеро дорослих. Двоє з них — 50-річний чоловік та 58-річна жінка — були госпіталізовані. Стан чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості, тоді як жінка перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару по підрозділах «Укрпошти» у Павлограді Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві працівниці, а сортувальне депо було повністю зруйноване.

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