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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вгатила по центру одного з міст: “прилетіло” в будинок, серед поранених - 3-місячна дитина

Внаслідок ворожого удару в центрі міста зайнялися приватний будинок та автомобіль.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Наслідки удару по Павлограду

Наслідки удару по Павлограду / © Олександр Ганжа

Російська армія завдала удару по Павлограду Дніпропетровської області, унаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська атакували середмістя Павлограда. Внаслідок удару зайнялися приватний будинок та автомобіль.

«Росіяни завдали ударів по Павлограду. Є поранені», — написав Ганжа.

Серед постраждалих — четверо дітей: дівчатка віком три місяці та три роки, а також хлопчики п’яти та шести років. Усім дітям надали необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок атаки постраждали п’ятеро дорослих. Двоє з них — 50-річний чоловік та 58-річна жінка — були госпіталізовані. Стан чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості, тоді як жінка перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару по підрозділах «Укрпошти» у Павлограді Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві працівниці, а сортувальне депо було повністю зруйноване.

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