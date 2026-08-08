Лазери виявили під Амазонкою гігантські споруди загадкової цивілізації: куди зникли мільйони людей

Лазерне сканування джунглів розкрило сліди невідомої багатомільйонної цивілізації / © Associated Press

Реклама

Стародавнє минуле Амазонії виявилося набагато складнішим і більш населеним, ніж раніше вважали науковці, адже лазерне сканування тропічних лісів виявило сліди невідомого величезного суспільства. Це революційне відкриття остаточно руйнує міф про те, що до приходу європейців ці території були абсолютно порожньою та незайманою дикою природою.

Про це пише Daily Galaxy.

Реклама

Масштаби цивілізації та несподівані поселення

У нещодавньому дослідженні команда вчених просканувала величезну частину північної Бразилії за допомогою технології Lidar. Цей інноваційний метод дозволив створити детальну тривимірну карту рельєфу крізь густі крони дерев, завдяки чому археологи виявили майже 400 невідомих раніше геометричних земляних споруд.

Реклама

На основі цих знахідок дослідники змогли зробити набагато ширші оцінки щодо чисельності стародавньої цивілізації Акуїрі. За їхніми розрахунками, це суспільство досягло свого розквіту в період між 100 і 300 роками нашої ери, коли на території нинішньої північної Бразилії проживало від 1,25 до 3 мільйонів людей.

Найбільше здивування науковців викликало безпосереднє розташування цих громад, оскільки вони будували свої поселення далеко від великих річок, які зазвичай вважаються ключовими осередками розвитку стародавніх популяцій. Враховуючи, що досліджена наразі територія становить менше ніж 3% всього басейну Амазонки, вчені припускають, що загальна кількість населення регіону могла сягати десятків мільйонів осіб.

Побут, ритуали та гігантські геогліфи

Повсякденне життя цивілізації Акуїрі, яка розпочала свій розвиток близько 600 року до нашої ери і проіснувала понад тисячоліття, зосереджувалося навколо невеликих сіл на 300 осіб. Люди жили у великих спільних багатородинних будинках, активно вирощували гарбузи, кукурудзу та маніок, а також збирали бразильські горіхи і плоди персикової пальми.

Самі ж монументальні геогліфи не використовувалися для постійного проживання, а слугували громадськими просторами для політичних рішень, ритуальних танців, бенкетів чи спортивних змагань. Деякі з цих об’єктів були простими колами, тоді як інші мали складні восьмикутні форми площею до 123 акрів із ровами глибиною понад майже п’ять метрів, і все це було збудовано без жодних металевих інструментів чи тяглових тварин.

Реклама

Раптовий колапс та нерозгадані таємниці

На сьогоднішній день археологам вдалося офіційно каталогізувати близько 1700 таких геогліфів, проте реальна їхня кількість справді вражає своїми масштабами. Дослідники переконані, що загальна кількість земляних споруд може сягати від 23 до 30 тисяч, що втричі перевищує всі попередні наукові припущення щодо Амазонії.

Провідний автор дослідження, археолог Мартті Пярссінен з Гельсінського університету, зазначає, що причина покидання цих монументальних споруд досі залишається великою загадкою. Відомо лише те, що геогліфи були масово та несподівано залишені людьми в період між 850 та 950 роками нашої ери.

Наявні археологічні докази переконливо вказують на те, що занепад цієї багатомільйонної цивілізації відбувся напрочуд стрімко. Цей швидкий колапс таємничим чином збігається в часі з падінням інших великих доколумбових суспільств того ж періоду, включаючи могутні цивілізації мая, Тіуанако та Уарі.

Незалежні експерти-антропологи вже називають нові дані про щільність населення приголомшливими, хоча й визнають їх цілком правдоподібними в контексті нових знахідок. Вони наголошують, що науці ще дуже багато невідомо про те, що саме оточувало ці земляні споруди, тому весь регіон критично потребує подальших масштабних досліджень.

Реклама

Нагадаємо, під джунглями Мексики археологи зробили сенсаційне відкриття. Досі це місто майя відвідували лише іноді дослідники, які знайшли тут піраміди, площі та тераси, побудовані понад 2500 років тому.

Новини партнерів