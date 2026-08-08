У Києві гримлять нові вибухи, на місто летять реактивні дрони: що відомо (оновлено)

В бік Києва прямують реактивні дрони / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері суботи, 8 серпня, у Києві оголосили повітряну тривогу через пряму загрозу атаки ворожих безпілотників. Місцева влада закликала всіх мешканців терміново прослідувати до найближчих укриттів цивільного захисту заради власної безпеки.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал КМДА.

Реклама

Наближення реактивних дронів

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, військові зафіксували рух реактивного БпЛА в районі Борисполя. Цей небезпечний повітряний об’єкт швидко змінив курс і попрямував безпосередньо в бік Києва.

Реклама

Використання реактивних дронів становить підвищену небезпеку через їхню високу швидкість та маневреність порівняно зі звичайними ударними апаратами. Сили протиповітряної оборони вже працюють над виявленням та знищенням цієї ворожої цілі на підступах до міста.

Попередження від влади сусідніх регіонів

Варто зазначити, що ще до оголошення тривоги у столиці представники влади сусідніх областей почали попереджати населення про можливу небезпеку. Зокрема, керівництво Житомирської ОВА звернулося до своїх жителів із терміновим закликом не ігнорувати сигнали тривоги.

На момент публікації моніторингові канали вже повідомляють про вибухи у передмісті столиці.

В адміністрації наголосили на необхідності суворого дотримання правил безпеки під час загрози з повітря. Мешканців регіону попросили перебувати в надійних сховищах до офіційного скасування тривоги.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні вночі через ворожу атаку по Київщині загинули директорка ліцею № 124 «Спаський» Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук. Як зазначається, у селі Пухівка в Броварському районі п’ять ворожих БпЛА влучили у двоповерховий будинок, де проживала родина.

Новини партнерів