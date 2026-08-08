У будинок влучили дрони: на Київщині загинули директорка ліцею, її чоловік та онук

Галина Кучер. Фото: ліцей № 124 «Спаський»

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Сьогодні вночі через ворожу атаку по Київщині загинули директорка ліцею № 124 «Спаський» Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук.

Як зазначається, у селі Пухівка в Броварському районі п’ять ворожих БпЛА влучили у двоповерховий будинок, де проживала родина. Батьки трирічного хлопчика отримали уламкові поранення та опіки.

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15-річного онука пані Галини госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

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На сторінці ліцею у Facebook написали теплі слова про пані Галину:

«З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Кучер Галини Петрівни, директорки ліцею №124 „Спаський“, учителя-методиста та відмінника освіти України, яка загинула внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Кучер Галина Петрівна була невід’ємною частиною нашої ліцейної родини… Її професійність, відповідальність, мудрість і людяність назавжди залишаться в пам’яті колег, учнів, батьків та всіх, хто мав честь із нею працювати й спілкуватися. Галина Петрівна залишила після себе не лише роки відданої праці та вагомі здобутки, а й людей, чиї життя змінила своєю турботою, підтримкою та особистим прикладом. Її внесок у розвиток ліцею №124 „Спаський“ назавжди залишиться важливою частиною його історії. Неможливо змиритися з тим, що людина, яка все своє життя працювала заради майбутнього дітей, сама стала жертвою війни».

Атака на Київщину 8 серпня — що відомо

Росія вночі атакувала Україну шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, ППО збила 135 БпЛА.

Близько 00:40 у приватне домоволодіння у Пухівці влучили п’ять російських дронів. Двоповерховий житловий будинок повністю знищено, виникла пожежа. Також пошкоджено господарські споруди та два автомобілі.

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У селі Пухівка внаслідок російської атаки дронами загинули дідусь, бабуся та їхній трирічний онук, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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