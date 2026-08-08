Удари по танкерах: яку важливу обіцянку готується виконати Київ

Україна пообіцяла США не атакувати частину танкерів із казахстанською нафтою / © Associated Press

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Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та критично важливій інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського чиновника, знайомого з домовленостями.

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За даними медіа, домовленості було досягнуто після переговорів представників США та українського керівництва. Київ також створив спеціальні контактні пункти, через які комерційні перевізники зможуть обмінюватися інформацією та отримувати інструкції щодо безпечного проходження.

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Згідно з досягнутими домовленостями, як пишуть журналісти, Україна не повинна атакувати інфраструктуру КТК і неросійські судна, які прямують до терміналу. Водночас судно має відповідати низці умов: не перебувати під українськими санкціями, не перевозити російську нафту чи інші російські вантажі та не належати російським фізичним чи юридичним особам.

«Значення маршруту важко переоцінити. Через КТК проходить близько 2% світових постачань сирої нафти, а європейські нафтопереробні підприємства залежать від постачання цього регіону», — йдеться у статті.

В останні тижні ситуація ускладнилася після атак на судна біля Новоросійська, що призвело до зниження активності перевізників. Утім, Bloomberg попереджає: поки що неясно, чи вдасться угоді повністю відновити довіру учасників ринку.

Що таке КТК

КТК — головний маршрут експорту нафти з Казахстану на світові ринки через територію Росії. Труба довжиною 1510 км зʼєднує родовища Західного Казахстану (Тенгіз, Карачаганак) з чорноморським терміналом Південна Озереївка біля Новоросійська.

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Казахстан не має достатніх альтернативних потужностей для експорту нафти, а термінал КТК у Новоросійську зазвичай забезпечує близько 2% світових поставок сирої нафти.

Європейські нафтопереробні заводи значною мірою залежать від нафти саме з цього регіону.

Нагадаємо, безпілотник атакував турецький танкер Altura, який перевозив велику партію російської сирої нафти. Внаслідок удару на судні пролунав потужний вибух.

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