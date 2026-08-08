ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
2 хв

Удари по танкерах: яку важливу обіцянку готується виконати Київ

Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та інфраструктурі Чорного моря, що має критичне значення для експорту казахстанської нафти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Україна пообіцяла США не атакувати частину танкерів із казахстанською нафтою

Україна пообіцяла США не атакувати частину танкерів із казахстанською нафтою / © Associated Press

Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та критично важливій інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського чиновника, знайомого з домовленостями.

За даними медіа, домовленості було досягнуто після переговорів представників США та українського керівництва. Київ також створив спеціальні контактні пункти, через які комерційні перевізники зможуть обмінюватися інформацією та отримувати інструкції щодо безпечного проходження.

Згідно з досягнутими домовленостями, як пишуть журналісти, Україна не повинна атакувати інфраструктуру КТК і неросійські судна, які прямують до терміналу. Водночас судно має відповідати низці умов: не перебувати під українськими санкціями, не перевозити російську нафту чи інші російські вантажі та не належати російським фізичним чи юридичним особам.

«Значення маршруту важко переоцінити. Через КТК проходить близько 2% світових постачань сирої нафти, а європейські нафтопереробні підприємства залежать від постачання цього регіону», — йдеться у статті.

В останні тижні ситуація ускладнилася після атак на судна біля Новоросійська, що призвело до зниження активності перевізників. Утім, Bloomberg попереджає: поки що неясно, чи вдасться угоді повністю відновити довіру учасників ринку.

Що таке КТК

КТК — головний маршрут експорту нафти з Казахстану на світові ринки через територію Росії. Труба довжиною 1510 км зʼєднує родовища Західного Казахстану (Тенгіз, Карачаганак) з чорноморським терміналом Південна Озереївка біля Новоросійська.

Казахстан не має достатніх альтернативних потужностей для експорту нафти, а термінал КТК у Новоросійську зазвичай забезпечує близько 2% світових поставок сирої нафти.

Європейські нафтопереробні заводи значною мірою залежать від нафти саме з цього регіону.

Нагадаємо, безпілотник атакував турецький танкер Altura, який перевозив велику партію російської сирої нафти. Внаслідок удару на судні пролунав потужний вибух.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie