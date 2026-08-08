Удары по танкерах: какое важное обещание готовится выполнить Киев

Украина пообещала США не атаковать часть танкеров с казахстанской нефтью / © Associated Press

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Украина согласилась воздерживаться от ударов по нероссийским нефтяным танкерам и критически важной инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, знакомого с договоренностями.

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По данным медиа, договоренность была достигнута после переговоров представителей США и украинского руководства. Киев также создал специальные контактные пункты, через которые коммерческие перевозчики смогут обмениваться информацией и получать инструкции по безопасному прохождению.

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Согласно достигнутым договоренностям, как пишут журналисты, Украина не должна атаковать инфраструктуру КТК и нероссийские суда, следующие к терминалу. В то же время, судно должно соответствовать ряду условий: не находиться под украинскими санкциями, не перевозить российскую нефть или другие российские грузы и не принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

«Значение маршрута сложно переоценить. Через КТК проходят около 2% мировых поставок сырой нефти, а европейские нефтеперерабатывающие предприятия зависят от поставок этого региона», — говорится в статье.

В последние недели ситуация усугубилась после атак на суда возле Новороссийска, что привело к снижению активности перевозчиков. Впрочем, Bloomberg предупреждает: пока неясно, удастся ли соглашению полностью восстановить доверие участников рынка.

Что такое КТК

КТК — главный маршрут экспорта нефти из Казахстана на мировые рынки через территорию России. Труба протяженностью 1510 км соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с черноморским терминалом Южная Озереевка возле Новороссийска.

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У Казахстана нет достаточных альтернативных мощностей для экспорта нефти, а терминал КТК в Новороссийске обычно обеспечивает около 2% мировых поставок сырой нефти.

Европейские нефтеперерабатывающие заводы в значительной степени зависят от нефти именно из этого региона.

Напомним, беспилотник атаковал турецкий танкер Altura, перевозивший крупную партию российской сырой нефти. В результате удара на судне раздался мощный взрыв.

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