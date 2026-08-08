Таких денег, которые Россия тратит на войну, в Украине нет: Зеленский сказал, что будет делать

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не владеет и не будет обладать такими колоссальными финансовыми ресурсами, которые Россия тратит на войну, однако при поддержке европейских партнеров способна полностью обеспечить свои оборонные нужды.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает ТСН.ua.

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Глава государства подчеркнул, что финансовая помощь от Европы очень важна. По его словам, отечественный оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокую эффективность и способен производить вооружение значительно дешевле зарубежных аналогов, а дополнительное инвестирование позволит нарастить объемы.

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«Украинская оборонка может производить оружие дешевле по сравнению с другими странами, а благодаря дополнительному финансированию мы можем увеличить производство вдвое», — подчеркнул президент.

Точных сумм, в которых нуждается Украина, Владимир Зеленский не назвал, но заметил, что это большие деньги — миллиарды. Он подытожил, что хотя ресурсные возможности Украины и РФ несопоставимы, именно привлечение европейского финансирования в украинское производство позволит закрыть все критические потребности фронта.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые за время своей каденции прибыл в Сербию, где провела встречу с сербским лидером Александром Вучичем.

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