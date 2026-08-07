Зеленский впервые прибыл в Сербию: стоящий за этим визитом (обновлено)

Зеленский прибыл в Сербию / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые за время своей каденции прибыл в Сербию, где должен провести встречу с сербским лидером Александром Вучичем.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua Елена Чернякова.

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Это первая поездка украинского лидера в эту страну. Как ранее заявлял президент Сербии Александр Вучич, в ходе переговоров стороны намерены обсудить двустороннее экономическое и энергетическое сотрудничество, а также другие возможности для обоих государств.

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Зеленский прибыл в Сербию / © ТСН

Как сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров для ТСН, сегодня у президента состоится рабочий ужин с сербским коллегой Александром Вучичем. Этот разговор продолжится и завтра, а также запланированная встреча с премьер-министром Джуро Мацутом.

Как сообщил Владимир Зеленский, в рамках поездки, рассчитанной на два дня, он проведет переговоры не только с Александром Вучичем, но и с премьер-министром Джуро Мацутом.

Зеленский прибыл в Сербию / © ТСН

«Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вещах, которые могут сработать для наших народов, вопросы безопасности. Украина всегда настроена работать конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о новом плане санкций против военной промышленности РФ.

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