- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1609
- Время на прочтение
- 1 мин
Без трусов: звезда реалити в прозрачном платье с разрезом до талии позировала на светском мероприятии
Оландрия Картен привлекла внимание смелым нарядом насыщенного красного цвета.
Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» Оландрия Картен посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood 2026, которое прошло в Беверли-Хиллз.
Для своего выхода она выбрала эффектное красное платье от бренда Francalanci, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел длинные рукава, высокий воротник и приталенный силуэт, который подчеркнул стройную фигуру Оландрии.
Платье было сшито из полупрозрачной вышитой ткани с многочисленными фигурными вырезами. Главным акцентом стал дерзкий разрез сбоку до талии, полностью обнажавший одну ногу знаменитости. Под платьем был только темный бюстгальтер.
Картен дополнила свой монохромный наряд красными лакированными туфлями с заостренным носком. Уши красавицы украшали бриллиантовые серьги-гвоздики, в носу и пупке были пирсинги с бриллиантами. А еще девушка сделала длинный острый маникюр нюдового цвета с золотым декором.
Ее волосы стилисты собрали в высокую небрежную прическу с эффектом мокрых волос, оставив у лица несколько волнистых прядей. Макияж Оландрии был вечерним — с черными стрелками, тенями и блеском на губах. Звезда реалити-шоу выглядела эффектно и приковывала к себе взгляды всех окружающих.