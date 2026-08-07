ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1609
Время на прочтение
1 мин

Без трусов: звезда реалити в прозрачном платье с разрезом до талии позировала на светском мероприятии

Оландрия Картен привлекла внимание смелым нарядом насыщенного красного цвета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оландрия Картен

Оландрия Картен / © Getty Images

Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» Оландрия Картен посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood 2026, которое прошло в Беверли-Хиллз.

Для своего выхода она выбрала эффектное красное платье от бренда Francalanci, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел длинные рукава, высокий воротник и приталенный силуэт, который подчеркнул стройную фигуру Оландрии.

Оландрия Картен / © Getty Images

Оландрия Картен / © Getty Images

Платье было сшито из полупрозрачной вышитой ткани с многочисленными фигурными вырезами. Главным акцентом стал дерзкий разрез сбоку до талии, полностью обнажавший одну ногу знаменитости. Под платьем был только темный бюстгальтер.

Картен дополнила свой монохромный наряд красными лакированными туфлями с заостренным носком. Уши красавицы украшали бриллиантовые серьги-гвоздики, в носу и пупке были пирсинги с бриллиантами. А еще девушка сделала длинный острый маникюр нюдового цвета с золотым декором.

Ее волосы стилисты собрали в высокую небрежную прическу с эффектом мокрых волос, оставив у лица несколько волнистых прядей. Макияж Оландрии был вечерним — с черными стрелками, тенями и блеском на губах. Звезда реалити-шоу выглядела эффектно и приковывала к себе взгляды всех окружающих.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie