Без трусов: звезда реалити в прозрачном платье с разрезом до талии позировала на светском мероприятии

Оландрия Картен / © Getty Images

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Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» Оландрия Картен посетила мероприятие Variety Power of Young Hollywood 2026, которое прошло в Беверли-Хиллз.

Для своего выхода она выбрала эффектное красное платье от бренда Francalanci, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел длинные рукава, высокий воротник и приталенный силуэт, который подчеркнул стройную фигуру Оландрии.

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Оландрия Картен / © Getty Images

Платье было сшито из полупрозрачной вышитой ткани с многочисленными фигурными вырезами. Главным акцентом стал дерзкий разрез сбоку до талии, полностью обнажавший одну ногу знаменитости. Под платьем был только темный бюстгальтер.

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Картен дополнила свой монохромный наряд красными лакированными туфлями с заостренным носком. Уши красавицы украшали бриллиантовые серьги-гвоздики, в носу и пупке были пирсинги с бриллиантами. А еще девушка сделала длинный острый маникюр нюдового цвета с золотым декором.

Ее волосы стилисты собрали в высокую небрежную прическу с эффектом мокрых волос, оставив у лица несколько волнистых прядей. Макияж Оландрии был вечерним — с черными стрелками, тенями и блеском на губах. Звезда реалити-шоу выглядела эффектно и приковывала к себе взгляды всех окружающих.

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