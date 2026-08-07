В черном мини-платье с пикантными вырезами: Тина Кароль представила клип на песню о любви

Тина Кароль

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Тина Кароль представила новый сингл «Хороший» и клип на него, режиссером которого выступил Илья Дуцик. Видеоработа напоминает короткометражный фильм — детективную драму с элементами гротеска, где история любви рассказывается в форме допроса.

По сюжету героиню Тину подключают к полиграфу, а следователи пытаются выяснить, почему она так сильно влюбилась. Однако аппарат, созданный для выявления лжи, каждый раз подтверждает: подозреваемая говорит правду. И чем чаще звучит вопрос «Почему он такой хороший?», тем очевиднее становится, что чувства не подчиняются логике.

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В конце клипа выясняется, что допроса на самом деле не было — вся сцена существовала лишь в воображении героини. Таким образом авторы напоминают, что самыми строгими следователями в делах собственного сердца часто становимся именно мы.

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«Я расслабилась впервые в жизни и снова доверилась своим чувствам», — призналась артистка.

По словам Кароль, «Хороший» стала одной из самых сложных композиций в ее репертуаре с вокальной точки зрения.

«В вокальном плане „Хороший“ — одна из самых сложных моих песен, а сердцу с ней — легче всего. Эта история знакома каждой женщине. Поэтому я искала не клипмейкера, а настоящего режиссера-рассказчика, с которым можно было бы снять мини-фильм, в котором большая история одной любви умещается в четыре минуты. Если любовь — это допрос, то это единственный, который хочется проходить снова», — рассказала Тина.

Для фотосессии и съемок клипа певица выбрала эффектный образ в стиле femme fatale. Звезда появилась в черном облегающем мини-платье на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел акцентное декольте, пикантные вырезы внизу на груди и ремешки с металлическими пряжками.

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Тина дополнила свой наряд черными остроносыми слингбэками с металлизированными носками и на высоких шпильках. Ее длинные волосы уложили объемными волнами с боковым пробором и сделали нежный макияж. Завершил образ молочный маникюр.

Контраст между соблазнительным нарядом артистки, мрачной индустриальной локацией и следователями с большими синими коробками вместо голов усилил сюрреалистический настрой клипа.

Премьера композиции состоялась накануне осенних концертов Кароль. 19 сентября она выступит с большой программой «Любовь. Слезы. Манифест» в киевском Дворце спорта, после чего отправится в одноименный всеукраинский тур.

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