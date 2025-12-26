В кроп-топе и с огромным красным бантом на голове: Тина Кароль снялась в милой фотосессии

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль снялась в новой милой и позитивной фотосессии и показала в Instagram, что из этого получилось.

Артистка позировала в белом кроп-топе с воротником и белыми пуговицами и в черном комбинезоне. На голове у Тины был огромный красный бант.

Свой аутфит певица дополнила максимально натуральным макияжем и любимой прической «Мальвинка», которую называет «Мальтинкой». А еще у нее был красный маникюр.

«Ця завірюха — зима снігом запорошила», — пост Кароль подписала строчкой из своей композиции «Шиншила», которую перепела на украинском.

