ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

В кроп-топе и с огромным красным бантом на голове: Тина Кароль снялась в милой фотосессии

Артистка показала подписчикам красивые кадры из нового фотосета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль снялась в новой милой и позитивной фотосессии и показала в Instagram, что из этого получилось.

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Артистка позировала в белом кроп-топе с воротником и белыми пуговицами и в черном комбинезоне. На голове у Тины был огромный красный бант.

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Свой аутфит певица дополнила максимально натуральным макияжем и любимой прической «Мальвинка», которую называет «Мальтинкой». А еще у нее был красный маникюр.

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

«Ця завірюха — зима снігом запорошила», — пост Кароль подписала строчкой из своей композиции «Шиншила», которую перепела на украинском.

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram фан-группы Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль в бархатном бордовом мини-платье игриво потанцевала возле елки.

Дата публикации
Количество просмотров
296
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie