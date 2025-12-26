- Дата публикации
"Холостяк-14": кого выберет Тарас Цимбалюк в финале
Предлагаем проголосовать за участницу, которая победит в проекте.
В эфире СТБ проходит одиннадцатый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14", в конце которого главный герой Тарас Цимбалюк сделает свой выбор и вручит одной из участниц кольцо.
Предлагаем принять участие в опросе и проголосовать за ту девушку, которая, по вашему мнению, победит в проекте.