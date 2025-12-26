ТСН в социальных сетях

В шаге от финала: Тарас Цимбалюк попрощался с одной участницей "Холостяка"

В проекте осталось две девушки.

Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Во время десятого выпуска романтического реалити-шоу «Холостяк-14» главный герой Тарас Цимбалюк попрощался с 26-летней моделью Ириной Пономаренко.

Ирина Пономаренко

Ирина Пономаренко

«Между нами с Ирочкой какой-то детский вайбик, он не романтично-сексуального характера», — сказал актер.

Провожая девушку до машины, Цимбалюк признался ей, что ему было с ней очень хорошо.

«Выбор был трудным для меня, потому что мне Ирочка реально нравится, внешне она мне нравится. Меня подкупило то, что наши первые встречи проходили легко, интересно и классно», — прокомментировал Тарас за кадром.

«Мне показалось, что на некоторых наших встречах мы с тобой застряли на каком-то одном уровне. Но ты реально очень классная девушка. Спасибо тебе огромное», — сказал Тарас Ире.

«Чувствовала ли я что-то к нему? Да, чувствовала. Но ведь так бывает. Мне было хорошо с ним рядом. Невероятный опыт очень. Эта история была классная. Я была счастлива», — прокомментировала Ирина свой выход из проекта.

В финале осталось две девушки — Надин Головчук и Анастасия Половинкина. И сегодня мы узнаем, кто же из них заполонил сердце Тараса.

