Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
В последний день недели Нацбанк укрепил гривну, валюта значительно упала в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 26 декабря. Доллар потерял 22 коп. Евро снизился в цене на 26 коп. Польский злотый – на 10 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 41,93 (-22 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,42 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,69 (-10 коп.)
Как сообщалось, НБУ изменил правила банковских переводов. Запущен сервис трекинга платежей в системе электронных платежей (СЭП), позволяющий отслеживать прохождение банковских переводов в режиме 24/7.