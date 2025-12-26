ТСН в социальных сетях

Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В последний день недели Нацбанк укрепил гривну, валюта значительно упала в цене.

Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на пятницу, 26 декабря. / © Государственная фискальная служба Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 26 декабря. Доллар потерял 22 коп. Евро снизился в цене на 26 коп. Польский злотый – на 10 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,93 (-22 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,42 (-26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,69 (-10 коп.)

Как сообщалось, НБУ изменил правила банковских переводов. Запущен сервис трекинга платежей в системе электронных платежей (СЭП), позволяющий отслеживать прохождение банковских переводов в режиме 24/7.

