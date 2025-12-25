ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
562
Время на прочтение
1 мин

НБУ изменил правила банковских переводов: что следует знать украинцам

Украинцы могут отслеживать прохождение своих банковских платежей в режиме 24/7.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Нацбанк запустил треккинг в системе электронных платежей

Нацбанк запустил треккинг в системе электронных платежей / © Associated Press

Национальный банк Украины запустил сервис трекинга платежей в системе электронных платежей (СЭП), позволяющий отслеживать прохождение банковских переводов в режиме 24/7.

Воспользоваться новой возможностью могут как отправители, так и получатели средств. Речь идет прежде всего о переводах со счета на счет по реквизитам или IBAN, в том числе и мгновенные платежи, проходящие через СЕП.

Сервис позволяет увидеть актуальный статус сделки. В частности, пользователь может узнать, платеж ли только инициированный, уже обработанный банком плательщика, ожидает обработки в системе электронных платежей или уже зачислен на счет получателя.

Кроме того, отображается время прохождения каждого этапа, что особенно важно в случае задержек или спорных ситуаций.

Чтобы воспользоваться треккингом, необходимо зайти на специальную страницу сервиса СЕП, указать UETR платеж и сумму перевода в гривнах. После этого пользователь может выбрать полный или сокращенный формат ответа и получить информацию о движении средств.

Ранее сообщалось, что в ВР готовятся переписать правила кредитных историй украинцев. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
562
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie