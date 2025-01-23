В ВР готовятся переписать правила для кредитных историй украинцев: чего ожидать

В Украине могут быть переписаны правила кредитной истории. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект №12260 за основу.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Комитет рекомендовал принять законопроект N12260 о кредитной истории за основу. Законопроектом предлагается установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй", — написал он.

Руководитель этого же комитета Ольга Василевская-Смаглюк, также выступившая автором документа, утверждает, что принятие документа будет способствовать усилению защиты прав заемщиков. Кроме этого, законопроект должен решить проблему мошенничества при предоставлении кредитов.

Напомним, Нацбанк предлагает обеспечить заемщику возможность сообщать о нежелании заключать кредитные соглашения. Такие данные предлагается привлекать в кредитный отчет по желанию заемщика, желающего защититься от мошенников.

Также Нацбанк предлагает сохранять кредитную историю в течение 10 лет, после чего уничтожать все данные. В то же время, в течение указанного срока бюро кредитных историй будет обязано исправлять ложные данные и обеспечивать надежную защиту информации.

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