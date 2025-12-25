День ангела 25 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какое сегодня, 25 декабря, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 25 декабря

25 декабря 2025 поздравьте с именинами Василия, Григория, Дмитрия, Константина, Леонида, Михаила, Николая, Александра, Марию.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бдительный”. В детстве непоседлив, активен. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве надежен, спокоен. Во взрослом возрасте становится практичным.

Константин — латинское происхождение, означает “устойчивый”. В детстве тихий, добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Леонид — древнегреческое имя, переводится как “подобный льву”. В детстве жизнерадостный, легкий. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется как “кто как Бог”. В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве упорный, резвый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве дружелюбен, активен. Во взрослом возрасте становится преданным.

Мария — древнееврейские корни, толкуется как “любимая”. В детстве участливая, добрая. Во взрослом возрасте становится наивной.

День ангела 25 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 декабря — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день оберегает от всего зла, дарит внутреннее спокойствие, светлую веру и благополучие. Желаю, чтобы в сердце всегда жила надежда, а рядом были искренние люди.

***

Искренне поздравляю с днем твоего ангела-хранителя! Пусть он невидимо ведет тебя по правильной дороге, подсказывает мудрые решения и защищает в минуты сомнений. Пусть жизнь будет наполнена любовью, теплом и гармонией.

***

С днем ангела! Пусть молитва твоего небесного покровителя станет щитом от невзгод, а каждый день приносит радость, светлые мысли и уверенность в завтрашнем дне. Желаю мира в душе и счастья в доме.

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом — в радости и в испытаниях, вдохновляет на добрые поступки и помогает сохранять чистоту сердца. Да благословит Господь каждый твой шаг.

***

С днем ангела от всего сердца! Желаю, чтобы небесная опека наполняла твою жизнь светом, любовью и добром. Пусть сбываются мечты, а судьба дарит счастливые встречи и спокойные дни.