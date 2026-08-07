Без трусів: зірка реаліті у прозорій сукні з розрізом до талії позувала на світському заході

Оландрія Картен / © Getty Images

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Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка та зірка реалітішоу «Острів кохання» Оландрія Картен відвідала захід Variety Power of Young Hollywood 2026, який відбувся у Беверлі-Гіллз.

Для своєї появи вона обрала ефектну червону сукню від бренду Francalanci, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало довгі рукави, високий комір і приталений силует, який підкреслив струнку фігуру Оландрії.

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Оландрія Картен / © Getty Images

Сукня була виготовлена з напівпрозорої вишитої тканини з численними фігурними вирізами. Головним акцентом став зухвалий розріз збоку заввишки до талії, який повністю оголював одну ногу знаменитості. Під сукнею був лише темний бюстгальтер.

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Монохромний лук Картен доповнила червоними лакованими гостроносими туфлями. Вуха красуня прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, у носі і пупку були пірсинги з діамантами. А ще дівчина зробила довгий гострий нюдовий манікюр із золотим декором.

Її волосся стилісти зібрали у високу недбалу зачіску з мокрим ефектом, залишивши біля обличчя кілька хвилястих пасом. Макіяж Оландрії був вечірнім — з чорними стрілками і тінями та блиском на губах. Зірка реаліті мала ефектний вигляд і приковувала до себе погляди всіх довкола.

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