Біблійне "диво" приголомшило вчених: чи справді збувається пророцтво про кінець світу

У Мертвому морі завирувало життя / © visualhunt.com/Yair Aronshtam

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Поява відокремлених прісних лагун та опріснілих прибережних ділянок Мертвого моря, де несподівано завирувало життя, викликала неабиякий резонанс серед науковців і вірян. Поки релігійні спільноти вбачають у цьому здійснення стародавніх пророцтв про кінець світу, вчені пояснюють феномен стрімким падінням рівня води у біблійній водоймі.

Про це пише Daily Star.

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Біблійні пророцтва та «жива вода»

Деякі релігійні громади провели чіткі паралелі між несподіваною появою мініатюрних екосистем і пророцтвами, які були записані понад 2500 років тому. Згідно з Книгою Єзекіїля, настане день, коли прісна вода потече з Єрусалима на схід і зцілить мертві солоні водойми, даруючи життя всьому навколо.

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Схожі передбачення залишив і пророк Захарія, який описував потоки «живої води», що перетворять найнижчу точку планети на квітучий оазис. Для багатьох вірян поява очерету, комах та навіть дрібних птахів на берегах найсолонішого озера у світі виглядає як буквальне втілення цих стародавніх текстів.

Містичний настрій підкріплюється ще одним дивовижним відкриттям із цього ж регіону. Нещодавно науковцям вдалося проростити насіння стародавньої юдейської фінікової пальми віком близько двох тисяч років, що для ентузіастів стало ще одним потужним символом біблійного воскресіння природи.

Наукове пояснення феномену

Дослідники мають абсолютно раціональне пояснення цим подіям та пов’язують їх із глобальною екологічною кризою та катастрофічним обмілінням Мертвого моря. Дощова вода з гірських районів просочується крізь вапняк у підземні водоносні горизонти, а коли рівень солоного озера падає, ці приховані прісні джерела просто виходять на поверхню.

Під час подорожі під землею, прісна вода розчиняє величезні поклади солі, що призводить до утворення масштабних порожнин та небезпечних карстових провалів. На сьогодні на ізраїльському узбережжі зафіксовано вже понад 9000 таких дір, які руйнують дороги, але водночас створюють ізольовані прісноводні резервуари для розвитку нового життя.

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Чому риба не є вісником Апокаліпсиса

Особливий ажіотаж у мережі викликали фотографії риби, яку нібито виявили безпосередньо у водах Мертвого моря. Проте експерти швидко розвінчали цей міф: морські мешканці плавали винятково в ізольованих прісноводних калюжах, утворених підземними джерелами, і не контактували з основною акваторією.

Ця різниця є критично важливою, адже саме Мертве море залишається гіперсолоним і абсолютно непридатним для існування будь-яких видимих істот. Концентрація солі там становить близько 34%, що робить воду смертельною для риб, тому про жодне масштабне «зцілення» озера наразі не йдеться.

Богослови також застерігають від поспішних висновків щодо початку кінця світу, адже біблійні тексти описують значно масштабнішу низку подій. Згідно з пророцтвом, перед появою цілющих вод Оливкова гора має розколотися навпіл, а в Єрусалимі повинен постати новий відбудований храм.

Наразі жодної з цих катастрофічних чи архітектурних змін не відбулося, а Оливкова гора залишається цілою. Тому вчені та розсудливі дослідники релігії розглядають появу зелених оазисів винятково як цікавий гідрогеологічний процес, а не як реальний старт біблійного Апокаліпсиса.

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Нагадаємо, фізики шокували прогнозом, згідно з яким кінець Всесвіту настане значно раніше, ніж ми думали. Замість нескінченного спокою на Всесвіт чекає «Велике стискання».

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