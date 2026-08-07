Сенат США схвалив "пекельні санкції" проти Росії: що зміниться

США та РФ / © ТСН

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У п’ятницю, 7 серпня, Сенат США переважною більшістю підтримав законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії та Ірану. Раніше його розробляв та активно підтримував колишній сенатор Ліндсі Грем, який помер 11 липня у Вашингтоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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«Пекельні санкції» проти РФ — що зміниться

Зазначається, що цей документ має посилити економічний тиск на Москву через війну в Україні та розширити санкції проти Ірану, чого вимагав президент Дональд Трамп. Сенат підтримав законопроєкт Ліндсі Грема 68 голосами проти 9. Ініціатива передбачає покарання для російських чиновників та високі мита для країн, які купують російські нафту і газ, щоб змусити їх відмовитися від цих енергоносіїв.

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Зокрема, закон дозволить президенту США запроваджувати тарифи до 100% для держав, які є основними споживачами російської енергії, включно з Індією, Японією та деякими країнами Європейського Союзу, залишаючи на його розсуд право їх скасування.

Водночас автори ініціативи запевняють, що нові мита зачеплять лише найбільших покупців російської енергії та тих, хто допомагає РФ обходити санкції. На їхню думку, це допоможе скоротити кошти Кремля на війну і не матиме негативних наслідків.

У виданні зауважують, що попри успіх у Сенаті, за цю ініціативу мають проголосувати ще Палаті представників. А там законопроєкт може зустріти опір. Деякі конгресмени бояться, що нові мита підвищать ціни для американських покупців і створять політичні ризики для республіканців, які мають лише мінімальну більшість у Конгресі.

Втім, прихильники документа вірять, що потужна підтримка обох партій допоможе остаточно ухвалити його вже наступного місяця. Окрім енергетичних обмежень проти РФ, законопроєкт містить положення щодо запобігання втраті санкційних повноважень, які обмежують фінансування іранської енергетики та зброї.

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До того ж, незадовго до своєї смерті 11 липня Ліндсі Грем оголосив про досягнення домовленості з Трампом щодо продовження роботи над цим законопроєктом.

Санкції проти РФ — останні новини

Нагадаємо, раніше Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.

Згодом Дональд Трамп запропонував розширити законопроєкт про санкції проти Росії, але його ініціатива може посилити суперечки в Конгресі та відтермінувати ухвалення документа.

Також Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти компаній та людей, які допомагають російській армії обходити обмеження і постачають обладнання для її військової промисловості.

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