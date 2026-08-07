ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
2 хв

Кадрові ротації в умовах війни: що відомо про нові гучні призначення (відео)

В Україні відбулися нові кадрові призначення в оборонному секторі: Клименко очолив РНБО, Умєров — СЗРУ, а Собко став заступником Драпатого.

Автор публікації
Олена Мацюцька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО — ним став екс-очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника Служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

Від МВС до РНБО: шлях Ігоря Клименка та ситуація з Міноборони

Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО — через потенційне крісло міністра оборони України. Цього тижня Ігоря Клименка офіційно призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

МВС він очолював від лютого 2023 року. Під час урядових пертурбацій прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони — після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова.

Однак у депутатських кулуарах з'явилась інформація, що Ігор Клименко начебто відмовляється від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі — він є в.о. голови СБУ.

Пріоритети для РНБО напередодні зими

Володимир Зеленський представив Клименка колективу РНБО та провів засідання ради. Головні пріоритети — особливо для зимового періоду — це бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.

«Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен на своїй позиції, і я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями і Силами безпеки і оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу», — наголосив Володимир Зеленський.

Призначення Рустема Умєрова до СЗРУ та призначення в ЗСУ

Сам Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО й зазначив, що продовжуватиме його напрацювання.

Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником Служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді:

  • Народний депутат України;

  • Очільник Фонду державного майна України;

  • Переговорник від України, який брав участь в обмінах військовополоненими;

  • Міністр оборони України;

  • Секретар РНБО України.

Також кадрові підсилення відбулися й в керівництві Збройних сил України: заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Загроза "КИНДЖАЛІВ"! Кадрові ПЕРЕТАСОВКИ! Нова посада УМЄРОВА! | ТСН 18:00 7 серпня

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie