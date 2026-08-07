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Кадрові ротації в умовах війни: що відомо про нові гучні призначення (відео)
В Україні відбулися нові кадрові призначення в оборонному секторі: Клименко очолив РНБО, Умєров — СЗРУ, а Собко став заступником Драпатого.
Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО — ним став екс-очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника Служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.
Від МВС до РНБО: шлях Ігоря Клименка та ситуація з Міноборони
Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО — через потенційне крісло міністра оборони України. Цього тижня Ігоря Клименка офіційно призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
МВС він очолював від лютого 2023 року. Під час урядових пертурбацій прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони — після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова.
Однак у депутатських кулуарах з'явилась інформація, що Ігор Клименко начебто відмовляється від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі — він є в.о. голови СБУ.
Пріоритети для РНБО напередодні зими
Володимир Зеленський представив Клименка колективу РНБО та провів засідання ради. Головні пріоритети — особливо для зимового періоду — це бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
«Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен на своїй позиції, і я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями і Силами безпеки і оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу», — наголосив Володимир Зеленський.
Призначення Рустема Умєрова до СЗРУ та призначення в ЗСУ
Сам Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО й зазначив, що продовжуватиме його напрацювання.
Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником Служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді:
Народний депутат України;
Очільник Фонду державного майна України;
Переговорник від України, який брав участь в обмінах військовополоненими;
Міністр оборони України;
Секретар РНБО України.
Також кадрові підсилення відбулися й в керівництві Збройних сил України: заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Загроза "КИНДЖАЛІВ"! Кадрові ПЕРЕТАСОВКИ! Нова посада УМЄРОВА! | ТСН 18:00 7 серпня