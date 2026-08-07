Кадрові ротації в умовах війни: що відомо про нові гучні призначення (відео)

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

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Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО — ним став екс-очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника Служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

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Від МВС до РНБО: шлях Ігоря Клименка та ситуація з Міноборони

Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО — через потенційне крісло міністра оборони України. Цього тижня Ігоря Клименка офіційно призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

МВС він очолював від лютого 2023 року. Під час урядових пертурбацій прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони — після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова.

Однак у депутатських кулуарах з'явилась інформація, що Ігор Клименко начебто відмовляється від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі — він є в.о. голови СБУ.

Пріоритети для РНБО напередодні зими

Володимир Зеленський представив Клименка колективу РНБО та провів засідання ради. Головні пріоритети — особливо для зимового періоду — це бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.

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«Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен на своїй позиції, і я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями і Силами безпеки і оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу», — наголосив Володимир Зеленський.

Призначення Рустема Умєрова до СЗРУ та призначення в ЗСУ

Сам Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО й зазначив, що продовжуватиме його напрацювання.

Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником Служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді:

Народний депутат України;

Очільник Фонду державного майна України;

Переговорник від України, який брав участь в обмінах військовополоненими;

Міністр оборони України;

Секретар РНБО України.

Також кадрові підсилення відбулися й в керівництві Збройних сил України: заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став Герой України бригадний генерал Сергій Собко.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Загроза "КИНДЖАЛІВ"! Кадрові ПЕРЕТАСОВКИ! Нова посада УМЄРОВА! | ТСН 18:00 7 серпня

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