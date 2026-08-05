Новий головний розвідник країни: чим відомий Рустем Умєров, його здобутки та які завдання поставив Зеленський

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

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Напередодні президент Зеленський призначив Рустема Умєрова новим очільником Служби зовнішньої розвідки.

До цього посадовець пройшов шлях від народного депутата й очільника Фонду держмайна до міністра оборони та секретаря РНБО, де опікувався міжнародними угодами, цифровізацією та складною дипломатією.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

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Правозахист, депутатство та переговорний трек

Представник кримськотатарського народу Рустем Умєров тривалий час був помічником Мустафи Джемілєва та співголовою міжфракційного об'єднання «Кримська платформа». У політику він прийшов із телекомунікаційного бізнесу.

Із початком окупації Криму займався адвокацією прав корінних народів і висвітленням порушень прав людини на півострові. Згодом долучився до закритих переговорних груп, які організовували обміни українських політв'язнів та військовополонених.

На позачергових парламентських виборах здобув мандат від партії «Голос». Став секретарем парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є автором закону про корінні народи.

Після початку повномасштабного вторгнення став членом української делегації на переговорах із представниками Росії, брав участь в обмінах полоненими, а в липні 2022 року очолив Тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги Україні.

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Умєров літав до Саудівської Аравії восени 2022 року під час великого обміну полоненими й доправляв туди звільнених іноземців, а також брав участь у перемовинах щодо «зернової угоди». Про його здібності перемовника схвально відгукуються всі, навіть політичні опоненти чинної влади. Володіє кількома мовами, має хороші політичні зв'язки у США, Туреччині та арабських країнах. Завдяки їм Умєров допомагав налагоджувати постачання зброї ще на початку війни.

Керівництво Фондом держмайна та реформи

Далі було призначення до Фонду державного майна України. У той самий час, коли попередній очільник Дмитро Сенниченко через масштабну корупцію та схеми був оголошений у розшук.

Умєров очолив Фонд у вересні 2022 року й одразу розпочав там реформи: серед його досягнень експерти виділяли перезапуск малої приватизації під час повномасштабної війни, проведення аукціонів з оренди та продажу державних активів і націоналізованих російських ресурсів, очищення управління держпідприємствами та створення Земельного банку.

Робота в Міністерстві оборони: цифровізація та міжнародні коаліції

«Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Верховна Рада добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень», — зазначав Володимир Зеленський під час його висунення на посаду.

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Він ішов на посаду міністра оборони в розпал корупційного скандалу, який увійшов в історію як «яйця по 17 гривень». Від нового міністра чекали антикорупційних реформ, позбавлення від радянського спадку та залучення в Україну найкращих світових виробників зброї. І йому багато що з цього списку вдалося.

Цифровізація: насамперед — цифровізація Міноборони. Саме за Умєрова запустили застосунки «Резерв+» та «Армія+» . Зараз без них важко уявити життя як військових, так і цивільних.

Реформа закупівель: було проведено реформу оборонних закупівель — з'явилися агенції «Державний оператор тилу» та «Агенція оборонних закупівель».

Міжнародний трек: переговори з міжнародними партнерами у форматі «Рамштайн» та розширення коаліцій спроможностей. Створено авіаційну та дронову коаліції.

Серед ключових претензій до Міністерства оборони часів Умєрова — затримки оборонних закупівель та контракти з передоплатою. Попри запуск «Державного оператора тилу», системі закидали збої в постачанні продуктів для ЗСУ та якість майна. Критику викликали також неякісні мінометні міни. У результаті 17 липня 2025 року Умєров іде у відставку. А за день стає секретарем Ради національної безпеки і оборони.

РНБО та нові завдання на посаді голови СЗРУ

За рік у РНБО Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни та розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. Попри це, його діяльність супроводжувалася критикою через скандали з періоду роботи в Міноборони.

На посаді очільника Служби зовнішньої розвідки Президент Зеленський доручив Умєрову:

Розширення мережі Drone Deal ;

Втілення стратегічних технологічних ініціатив, зокрема антибалістичної програми «Фрея» ;

Залучення інвестицій в український ОПК;

Зміцнення зв'язків із країнами Глобального Півдня, Близького Сходу та Азії.

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