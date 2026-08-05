Ресторан, у якого є заправка: бренд-шеф UPG завітав до студії «Сніданку з 1+1»

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Саме цій темі присвятили ефір програми «Сніданок 1+1», гостем якого став бренд-шеф мережі заправно-відпочинкових комплексів UPG Олександр Приліпко. Під час ефіру він приготував одну з популярних страв літнього меню — тунець на карпачо з кабачка, та розповів, як в Україні змінюється культура харчування на сучасних автозаправних комплексах.

Глядачі змогли побачити процес приготування страви наживо: без заморожених напівфабрикатів, із використанням свіжих інгредієнтів та приготуванням після отримання замовлення. Саме за такими принципами працює кухня на заправно-відпочинкових комплексах UPG.

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«Мабуть, це один із стереотипів, що на АЗК можна отримати тільки розігріті напівфабрикати або заморожені хот-доги. Ми побудували технологічні лінії так, щоб увесь процес приготування від етапу замовлення до видачі тривав максимум 15 хвилин. До прикладу, лише після замовлення гостя ми починаємо натирати картоплю для наших фірмових дерунів», — поділився Олександр Приліпко.

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Завдяки функції «Передзамовлення» у додатку UPG водії та пасажири можуть заздалегідь обрати страви в кафе, налаштувати час приготування та забрати їх одразу після прибуття на АЗК — без зайвого очікування.

За словами бренд-шефа, сьогодні дедалі більше українців сприймають зупинку на АЗК не лише як можливість заправити автомобіль, а й як час для повноцінного відпочинку та якісної їжі.

Цю тенденцію підтверджують і результати внутрішнього дослідження UPG. Згідно з опитуванням клієнтів мережі близько 83% водіїв під час дороги дедалі частіше обирають повноцінні страви замість швидкого перекусу, а майже 89% зазначили, що наявність якісної кухні впливає на вибір автозаправного комплексу для зупинки.

«Ми підрахували калорійність усіх страв у меню, тож наші гості можуть обирати страви відповідно до своїх потреб та уподобань і дотримуватися збалансованого харчування», – підсумував Олександр.

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У компанії зазначають, що розвиток гастрономічного напряму є одним із ключових пріоритетів мережі. Сьогодні повноцінна кухня працює на 66 заправно-відпочинкових комплексах UPG, а всі процеси організовані відповідно до міжнародних стандартів безпечності харчових продуктів HACCP.

У меню поєднані українська та європейська кухні, а страви готують безпосередньо після замовлення. Саме тому UPG позиціонує свої комплекси як місце, де можна не лише заправити автомобіль, а й зробити комфортну паузу під час подорожі, пообідати всією родиною та відновити сили перед дорогою.

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