Вдень РФ вдарила дронами по одній з областей: спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі

Атака на Одеський район. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Реклама

Російські війська вдень 5 серпня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Загинула щонайменше одна людина, а восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

«Внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула», — додав він.

Реклама

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли після удару. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують наслідки атаки.

РФ атакувала Одещину дронами. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

РФ атакувала Одещину дронами. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, було випущено чотири протикорабельні ракети Циркон/Онікс і 24 балістичні Іскандер-М/С-400. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 98 БпЛА. Втім, жодної ракети не вдалось збити. Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях.

Новини партнерів