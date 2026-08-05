ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Вдень РФ вдарила дронами по одній з областей: спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі

Дрони посеред дня атакували підприємство на Одещині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Одеський район.

Атака на Одеський район. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Російські війська вдень 5 серпня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Загинула щонайменше одна людина, а восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула», — додав він.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли після удару. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують наслідки атаки.

РФ атакувала Одещину дронами. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

РФ атакувала Одещину дронами. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

РФ атакувала Одещину дронами. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

РФ атакувала Одещину дронами. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, було випущено чотири протикорабельні ракети Циркон/Онікс і 24 балістичні Іскандер-М/С-400. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 98 БпЛА. Втім, жодної ракети не вдалось збити. Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie