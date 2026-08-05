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Вдень РФ вдарила дронами по одній з областей: спалахнула пожежа: є загиблий і постраждалі
Дрони посеред дня атакували підприємство на Одещині.
Російські війська вдень 5 серпня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Загинула щонайменше одна людина, а восьмеро дістали поранення.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула», — додав він.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли після удару. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці, які документують наслідки атаки.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, було випущено чотири протикорабельні ракети Циркон/Онікс і 24 балістичні Іскандер-М/С-400. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 98 БпЛА. Втім, жодної ракети не вдалось збити. Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях.