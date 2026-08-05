Днем РФ ударила дронами по одной из областей: вспыхнул пожар, есть погибший и пострадавшие

Атака в Одесский район. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российские войска днем 5 августа атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Погиб по меньшей мере один человек, а восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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«В результате удара на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб», — добавил он.

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Спасатели оперативно ликвидировали возникшие после удара пожары. На месте работают экстренные службы и правоохранители, документирующие последствия атаки.

РФ атаковала Одесчину дронами. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

РФ атаковала Одесчину дронами. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, этой ночью армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, были выпущены четыре противокорабельных ракеты «Циркон»/«Оникс» и 24 баллистических «Искандер-М/С-400». Противовоздушная оборона сбила/подавила 98 БпЛА. Тем не менее, ни одну ракету не удалось сбить . Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях.

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