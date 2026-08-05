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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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482
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1 хв

Меган Маркл станцювала на кухні на честь свого дня народження

Меган Маркл показала милий момент зі святкування свого дня народження вдома у Монтесіто.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

У вівторок, 4 серпня, Меган Маркл відсвяткувала своє 45-річчя. Герцогиня опублікувала серію кумедних відео у Instagram Stories, у яких показала, як проводила свій особливий день.

У одному з відео вона танцювала на кухні під пісню Happy Birthday, поки на плиті готувалася їжа. Меган була одягнена у білу футболку з написом It’s Giving Mrs. («Схоже, я місіс») та білі домашні штани. Її образ доповнював яскравий святковий обруч на голові, а волосся вона теж просто по-домашньому зібрала.

Меган танцює на кухні у себе вдома / © Instagram Меган Маркл

А ось у наступному відео вона намагалася вдягнути крихітні святкові капелюшки-конуси на своїх двох собак — чорного лабрадора Пулу та бігля Мію, однак вони не хотіли цього і не лише знімали прикраси, а й трішки їх погризли.

Меган намагається одягнути святкові капелюшки собакам / © Instagram Меган Маркл

А ось кульки, які прикрашають кухню герцогині, також не залишились без уваги. Незабаром з ними вона стрибнула у басейн, що сама ж показала у іншій публікації.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

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