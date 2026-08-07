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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
758
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2 хв

Одещина стала лідером за скаргами на ТЦК: Лубінець опублікував жорстке відео та шокував заявою

Дмитро Лубінець наголосив, що оприлюднені в Інтернеті відеозаписи можуть бути лише незначною частиною реальної картини.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Військові ТЦК

Військові ТЦК / © Цензор.нет

Одеська область посідає перше місце в Україні за кількістю звернень громадян щодо можливих незаконних дій працівників ТЦК. Від початку 2026 року до Офісу омбудсмана вже надійшло 453 звернення саме з цього регіону.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, опублікувавши як приклад порушень резонансне відео з Одеси, на якому 19-річного юнака намагаються силоміць витягти з таксі із застосуванням перцевого газу люди у військовій формі, що приховують свої обличчя.

Омбудсман зазначив, що цей випадок став лише одним із кількох гучних інцидентів, які останнім часом сталися в Одеській області.

Серед них він також згадав відео із силовим затриманням чоловіка посеред вулиці, після якого той опинився в реанімації, а також історію людини з інвалідністю ІІ групи, яка змогла поновити свої права лише після звернення до суду.

«Замість цивілізованої організації мобілізаційних процесів суспільство щодня бачить кадри, які шокують жорстокістю і крок за кроком нищать довіру», — заявив він.

Лубінець наголосив, що оприлюднені в Інтернеті відеозаписи можуть бути лише незначною частиною реальної картини.

«Уявіть справжній масштаб: це лише те, що потрапило на камери. Уявіть, скільки подібних історій щодня залишаються за кадром», — зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

На його переконання, накопичені роками проблеми вже становлять загрозу не лише для прав людини, а й для безпеки держави, оскільки породжують дедалі більшу суспільну напругу.

Окремо омбудсман висловився щодо використання балаклав і відсутності розпізнавальних знаків під час проведення мобілізаційних заходів.

«Приховування облич, балаклави та відсутність розпізнавальних знаків під час мобілізаційних заходів мають бути негайно заборонені!» — наголосив він.

Лубінець підкреслив, що мобілізація в умовах війни є критично необхідною для держави, однак вона повинна здійснюватися виключно в межах закону та з повагою до людської гідності.

«Якщо людина готова до діалогу, вона не повинна отримувати у відповідь сльозогінний газ, балаклави та удари ногами чи інше насилля», — заявив він.

На завершення Дмитро Лубінець наголосив, що країні необхідні системні зміни для відновлення довіри громадян до державних інституцій.

Нагадаємо, в Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на резонансне відео, на якому чоловік у військовій формі та балаклаві жорстоко б’є ногами 19-річного юнака та жінку. У військкоматі стверджують, що їхні військові непричетні до інциденту.

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