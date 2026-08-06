Кайданки / © Freepik

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Працівник ТЦК на Закарпатті прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч, щоб той залишився на території мобілізаційного пункту.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо працівника тимчасового мобілізаційного пункту одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області. Обвинувальний акт у справі про катування військовозобов’язаного вже скерували до суду, пише «Судово-юридична газета».

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За даними слідства, у березні 2026 року працівник ТЦК намагався силою змусити чоловіка залишатися на території мобілізаційного пункту. Щоб позбавити його можливості пересуватися, фігурант застосував кайданки та прикував військовозобов’язаного до металевої драбини, залишивши його в такому стані на всю ніч.

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Під час розслідування працівники ДБР вилучили службові документи, матеріали внутрішніх перевірок, дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції, а також допитали потерпілого, свідків та представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Дії працівника ТЦК кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування — умисне заподіяння сильного фізичного та морального страждання з метою примусити особу діяти всупереч її волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Окрім цього, ДБР проводить окреме досудове розслідування щодо фактів незаконного утримання військовозобов’язаних тимчасовим виконувачем обов’язків начальника районного ТЦК та СП і начальником підрозділу військового обліку. Матеріали щодо цих посадовців виділено в окремі кримінальні провадження — раніше їм уже повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні.

Нагадаємо, у Києві 31-річний чоловік звинуватив лікарку ВЛК у відправленні на смерть та зарізав її, завдавши 17 ударів ножем. Чоловіка взято під варту без права на заставу. Крім того, в межах досудового розслідування встановлюється, яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК з ножем. Підозрюваному у разі доведення провини загрожує довічне ув’язнення.

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