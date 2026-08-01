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У приміщенні ТЦК на Львівщині виявили мертвим військовослужбовця
Попередня кваліфікація події – самогубство.
Сьогодні, 1 серпня, у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя.
Про це повідомили у Львівському ОТЦК та СП.
«Попередня кваліфікація події — самогубство. Решта обставин з’ясовується», — коротко зазначили у відомстві.
Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік завдав ножових поранень лікарці-хірургині, внаслідок чого жінка померла. За перевіреними даними правоохоронців, 31-річний Сергій Г. раніше ніколи не притягався до кримінальної або адміністративної відповідальності, офіційно не працевлаштований.