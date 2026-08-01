Кошмар літньої відпустки: війна Путіна змушує росіян економити на відпочинку

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Росії через економічну кризу, спричинену політикою «фюрер» Володимира Путіна, та війну в Україні пересічні громадяни опинилися перед справжнім жахіттям. В умовах західних санкцій, стрімкого зростання вартості життя та постійних атак літній відпочинок раптово перетворився на недосяжну розкіш для мільйонів росіян.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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Видання пише, що розпочатої в Україні війни мешканці міст РФ могли дістатися до країн Західної Європи всього за один прямий рейс. Втім, тепер відомі авіакомпанії та гіганти ринку бронювання, такі як Airbnb, покинули країну-агресорку, залишивши мандрівників перед жахливими логістичними проблемами, стрімким зростанням цін на авіаквитки та суворими візовими обмеженнями.

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«Сьогодні поїздка до улюблених росіянами Риму, Мадрида чи Парижа — це повноцінний виклик для логістичного відділу», — розповіли в одном з російських туроператорів.

Навіть подорожі всередині країни чи до окупованих територій перетворилися на випробуваннях. У традиційних курортних зонах Чорного моря, зокрема в анексованому Криму, кількість бронювань впала на 30% після того, як безперервні удари ЗСУ паралізували постачання палива та залишили пляжі безлюдними.

Місцеві туристичні компанії повідомили про сукупні збитки в розмірі 1,5 млрд рублів лише за червень. Це змусило Кремль надати допомогу туристичному сектору регіону у розмірі 4,3 млрд рублів з резервних фондів. Елітні кримські курорти навіть були змушені влаштовувати нічні вечірки в підземних бункерах під час сирен повітряної тривоги.

Ба більше — кількість бронювань готелів по всій території країни-агресорки за останні тижні різко впала на 12%, а кількість скасованих резервувань зросла аж на третину (33%).

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Кількість туристів, які відвідують озеро Байкал у Східній Сибіру — найглибше прісноводне озеро світу та одне з найпопулярніших туристичних напрямків Росії — також скоротилася на третину через зростання цін.

«Для тих, хто живе за межами Москви, реальність ще суворіша. Оскільки середня місячна зарплата у державному секторі коливається на рівні лише 40 тис. рублів. Навіть найпростіший бюджетний відпочинок у Туреччині, вартість якого становить понад 120 тис. рублів, є абсолютно недосяжним», — йдеться у матеріалі.

Для мільйонів жителів сільської місцевості Росії традиційні літні канікули були повністю відмінені на користь боротьби за виживання.

«Для сільських жителів по-справжньому поїхати у відпустку — це нереально. Сезон літніх канікул — це напружений час: косіння сіна, садівництво та збір врожаю. Ми вирощуємо качок, гусей та бройлерів, доїмо корів і робимо запаси масла», — зізнався один сільський вчитель.

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«Сезон літніх канікул — це напружений час: косіння сіна, садівництво та збір врожаю. Ми вирощуємо качок, гусей та бройлерів, доїмо корів і робимо запаси масла».

Нагадаємо, російська еліта виводить мільярди з-під контролю Путіна під час війни. Міжнародні санкції змусили багатьох російських магнатів повернути активи до Росії та перереєструвати там свої компанії. Багатьом із них заморозили закордонні активи. Однак у Росії вони зіткнулися з іншими ризиками.

Окрім того, багаті росіяни почали масово купувати дорогі паспорти карликових держав після того, як країни ЄС суттєво посилили візові правила для громадян РФ. Найбільший попит має отримання громадянства Вануату та Сан-Томе і Принсіпі.

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