Владимир Путин. / © Associated Press

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В России из-за экономического кризиса, вызванного политикой «фюрер» Владимира Путина, и войну в Украине рядовые граждане оказались перед настоящим ужасом. В условиях западных санкций, стремительного роста стоимости жизни и постоянных атак летний отдых внезапно превратился в недостижимую роскошь для миллионов россиян.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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Издание пишет, что начавшаяся в Украине война жители городов РФ могли добраться до стран Западной Европы всего за один прямой рейс. Впрочем, теперь известные авиакомпании и гиганты рынка бронирования, такие как Airbnb, покинули страну-агрессорку, оставив путешественников перед ужасающими логистическими проблемами, стремительным ростом цен на авиабилеты и строгими визовыми ограничениями.

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«Сегодня поездка в любимые россиянами Рим, Мадрид или Париж — это полноценный вызов для логистического отдела», — рассказали в одном из российских туроператоров.

Даже путешествия внутри страны или в оккупированные территории превратились в испытания. В традиционных курортных зонах Черного моря, в частности в аннексированном Крыму, количество бронирований упало на 30% после того, как непрерывные удары ВСУ парализовали поставки топлива и покинули пляжи безлюдными.

Местные туристические компании сообщили о совокупных убытках в размере 1,5 млрд рублей только за июнь. Это заставило Кремль оказать помощь туристическому сектору региона в размере 4,3 млрд. рублей из резервных фондов. Элитные крымские курорты даже были вынуждены устраивать ночные вечеринки в подземных бункерах во время сирен воздушной тревоги.

Более того, количество бронирований отелей по всей территории страны-агрессорки за последние недели резко упало на 12%, а количество отмененных резервирований возросло на треть (33%).

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Количество туристов, посещающих озеро Байкал в Восточной Сибири — самое глубокое пресноводное озеро мира и одно из самых популярных туристических направлений России — также сократилось на треть из-за роста цен.

«Для тех, кто живет за пределами Москвы, реальность еще более суровая. Поскольку средняя месячная зарплата в государственном секторе колеблется только на уровне 40 тыс. рублей. Даже самый простой бюджетный отдых в Турции, стоимость которого составляет более 120 тыс. рублей, абсолютно недосягаем», — говорится в материале.

Для миллионов жителей сельской местности России традиционные летние каникулы были полностью отменены в пользу борьбы за выживание.

«Для сельских жителей по-настоящему уехать в отпуск – это нереально. Сезон летних каникул – это напряженное время: кошение сена, садоводство и сбор урожая. Мы выращиваем уток, гусей и бройлеров, доим коров и делаем запасы масла», — признался один сельский учитель.

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«Сезон летних каникул – это напряженное время: кошение сена, садоводство и сбор урожая. Мы выращиваем уток, гусей и бройлеров, доем коров и делаем запасы масла».

Напомним, российская элита выводит миллиарды из-под контроля Путина во время войны. Международные санкции заставили многих российских магнатов вернуть активы в Россию и перерегистрировать свои компании. Многим из них заморозили зарубежные активы. Однако в России они столкнулись с другими рисками.

Кроме того, богатые россияне начали массово покупать дорогие паспорта карликовых государств после того, как страны ЕС существенно ужесточили визовые правила для граждан РФ. Наибольший спрос пользуется получением гражданства Вануату и Сан-Томе и Принсипи.

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