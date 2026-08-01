Проверьте бабушкин сервант прямо сейчас: за эти старые сервизы коллекционеры платят сумасшедшие деньги

Бабушкины сервизы, которые дорого стоят / © Pixabay

Реклама

То, что еще недавно казалось обычной советской посудой, сейчас может иметь большую ценность. Особенно если сервиз изготовлен известным заводом, имеет редкое клеймо, ручную роспись или сохранилось в хорошем состоянии.

Какие бабушкины сервизы могут быть дорогими

Не каждый старый чайный или столовый набор будет автоматически дорогим антиквариатом. Коллекционеры обращают внимание на несколько важных деталей:

Реклама

производителя;

год выпуска;

состояние посуды;

наличие всех частей набора;

уникальность дизайна;

качество фарфора и отделки.

Особый интерес представляют сервизы советского периода, которые выпускали известные фарфоровые предприятия. Некоторые из них уже не производятся, поэтому со временем их коллекционная ценность только растет.

Реклама

Сервизы ЛФЗ — одни из самых желанных среди коллекционеров

Если на дне чашки или тарелки есть клеймо ЛФЗ (Ленинградский фарфоровый завод) — стоит внимательнее присмотреться к такой посуде.

ЛФЗ (Ленинградский фарфоровый завод) сервиз «Золотые ромашки» / © Фото из открытых источников

Особо ценятся наборы с известными рисунками, позолотой и сложным оформлением. Например, серии с кобальтовым декором или ручной росписью могут стоить значительно дороже обычных советских сервизов.

Такие вещи часто покупают не для повседневного использования, а как часть коллекции.

Украинский фарфор, который ищут антиквары

Не менее интересны коллекционерам и изделия украинских заводов.

Реклама

Среди популярных:

Баранивский фарфоровый завод

Посуда Барановского завода «Бутон» / © Фото из открытых источников

Посуда с клеймом Барановского завода ценится за качество и характерный дизайн. Особое внимание обращают на полные комплекты с хорошей сохранностью и оригинальным декором.

Довбышский фарфоровый завод

Довбышский фарфоровый завод сервиз / © Фото из открытых источников

Старые сервизы этого производителя также могут спросить среди любителей ретро-посуды. Больше всего ценятся наборы с позолотой, кобальтом и ручной отделкой.

Кремгес

Кремгес чайный сервиз / © Фото из открытых источников

Отдельный интерес представляют некоторые серии, выпускавшиеся ограниченными партиями. Для коллекционеров важны не только сами предметы, но и история их создания.

Реклама

Как понять, что ваш старый сервиз может быть ценным

Перед тем как выставлять посуду на продажу или отдавать ее кому-то, проверьте:

Клеймо на дне посуды — переверните чашки, тарелки или чайник. Там обычно находится информация о производителе. Или полный комплект — полный сервиз с чайником, сахарницей, чашками, блюдцами и тарелками обычно стоит дороже отдельных предметов. Состояние фарфора — трещины, сколы или потертая позолота могут значительно снизить цену. Редкий дизайн — необычный рисунок, ручная работа или ограниченный выпуск могут сделать даже старый сервиз желательным для коллекционеров.

Почему коллекционеры скупают старые сервизы

Интерес к советской и винтажной посуде объясняется тем, что многие производства прекратили существование или изменили направление работы. Из-за этого некоторые модели больше не производятся, а количество хорошо сохранившихся экземпляров постепенно уменьшается.

Для одних людей это просто старая посуда из шкафа, а для других часть истории, которую хочется сохранить. Поэтому отдельные сервизы могут продаваться за значительные суммы.

Где можно продать старый сервиз

Если вы обнаружили ценный набор, не спешите отдавать его по первому предложению.

Перед продажей стоит:

сравнить цены на аналогичные сервизы;

сфотографировать клеймо производителя;

сделать качественные фотографии всех предметов;

проверить спрос среди коллекционеров.

Старый фарфор продают через специализированные площадки, аукционы и сообщества любителей антиквариата.

FAQ

Какие бабушкины сервизы самые дорогие?

Наиболее ценятся редкие фарфоровые сервизы от известных заводов, в частности ЛФЗ, Барановского, Довбысского и других производителей. Высокая цена может иметь наборы с ручной росписью, позолотой, кобальтовым оформлением и полным комплектом.

Как узнать, сколько стоит старый сервиз из СССР?

Чтобы оценить советский сервиз нужно найти клеймо производителя, определить модель, проверить состояние посуды и сравнить цены на подобные наборы. Точнее всего оценить редкий сервиз могут специалисты по антиквариату или коллекционеры.

Новости партнеров