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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
580
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Вечернего Квартала" Ирина Гатун изменила форму подбородка и похвасталась своим новым лицом

Артистка также призналась, что на этом не планирует останавливаться, поскольку хочет еще одну процедуру сделать.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Гатун

Ирина Гатун / © instagram.com/irina_gatun

Звезда «Вечернего Квартала», актриса и юмористка Ирина Гатун решилась на пластическую процедуру.

Знаменитость изменила форму подбородка. Об этом артистка рассказала на YouTube-канале «РБК-Украина Life». Актриса хоть и изменила форму подбородка, однако хирургического вмешательства как такового не было. По словам Ирины Гатун, она посетила косметолога, который делал специальные уколы. Инъекции помогли юмористке избавиться от жира в подбородке.

Правда, на этом Ирина Гатун останавливаться не намерена. Зимой артистка снова хочет вернуться к этим уколам, но уже чтобы убрать жир из другой зоны подбородка.

Ирина Гатун / © instagram.com/irina_gatun

Ирина Гатун / © instagram.com/irina_gatun

«Я убрала „хомяка“ (на подбородке — прим. ред.). Это не хирургическое вмешательство. Это такие уколы, которые вытащили там все. Но хочется еще. Это все планово на зиму, когда будет холодно. Это все тоже самое. Это просто жир, который я 38 лет туда складывала, его оттуда нельзя ну никак, поэтому только так», — рассекретила юмористка.

Напомним, недавно ведущая Светлана Вольнова призналась, что сделала первую пластическую операцию на лице. Знаменитость уже рассекретила, что изменила в себе и что ей помогает поддерживать молодой вид.

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Дата публикации
Количество просмотров
580
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