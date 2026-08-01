Джордж Клуні з дружиною та дітьми евакуювався зі свого будинку у Франції: що сталося

Джордж Клуні / © Associated Press

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Голлівудський актор Джордж Клуні з дружиною Амаль та дітьми евакуювався зі свого будинку у Франції.

Знаменитість з родиною живе у містечку Бриньйоль. Однак актору, його дружині та дітям довелося покинути дім, про що повідомляє видання People. Причиною цьому стали масштабні лісові пожежі, що поширюються Європою, в тому числі й Францією.

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Джордж та Амаль Клуні зізнались, що хвилюються за свою безпеку. Подружжя не впевнене, шо пожежа їх омине. Тож, вони ухвалили рішення про евакуацію. Водночас родина висловила сподівання, що всі мешканці перебуватимуть у безпеці, а також наголосила, що й надалі залишатиметься частиною містечка та у разі чого готова допомогти з відновленням.

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Джордж Клуні / © Associated Press

«На даний момент ми не маємо уявлення, чи переживе наш прекрасний будинок цей жахливий момент. Ми хочемо наголосити на двох речах. По-перше, ми сподіваємося, що ви та всі жителі нашого міста перебуваєте в безпеці. По-друге, ми з Амаль налаштовані зробити все можливе, щоб, незалежно від того, що станеться з нашим містечком, залишатися частиною цієї громади й допомогти їй відновитися», — йдеться в повідомленні подружжя.

Зазначимо, торік Джордж Клуні отримав подвійне громадянство — до американського ще й французьке. Разом із родиною артист оселився у Франції, оскільки, мовляв, там їм буде спокійніше та на кожному кроці на них не чекатимуть папараці.

Нагадаємо, нещодавно Джордж Клуні здобув почесного «Золотого лева». Актор тоді не стримався та влучно пожартував про свій вік.

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