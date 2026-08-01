Молодша на шість років і стежить за його колишніми: що відомо про ймовірну кохану Дантеса та її фото

Володимир Дантес і Анастасія Неправда

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Особисте життя українського співака Володимира Дантеса останніми тижнями активно обговорюють у Мережі.

Після того, як стало відомо про завершення його стосунків із бізнесвумен Дашею Кацуріною, прихильники почали уважно стежити за кожною новою публікацією артиста та шукати будь-які натяки. У результаті така пильність призвела до того, що цим літом артистові почали приписувати роман із загадковою брюнеткою.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про нове кохання Володимира Дантеса та який вигляд має його ймовірна обраниця.

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Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Перші підозри про зміни в особистому житті музиканта з’явилися наприкінці червня, коли той святкував свій 38-й день народження. Тоді Дантес опублікував романтичне фото, на якому пристрасно цілувався з таємничою незнайомкою. Обличчя дівчини артист не показав, однак світлина миттєво викликала хвилю обговорень у Мережі.

Того ж дня маркетологиня Анастасія Неправда привітала у своєму Instagram чоловіка, якого назвала «коханням». Хоч вона також не показала його обличчя, уважні користувачі впізнали руку Дантеса за характерним татуюванням. Згодом фани знайшли й інші збіги: на сторінці Анастасії з’явилися ті самі кадри з поцілунками, які раніше публікував сам співак. Саме після цього чутки про їхній роман лише посилилися.

Володимир Дантес з коханою / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес і Анастасія Неправда

Попри активні обговорення, ані Дантес, ані Неправда досі офіційно не підтвердили й не спростували інформацію про свої стосунки. Водночас музикант не приховує симпатії до дівчини у соцмережах. Під її світлинами він регулярно залишає коментарі з публічним фліртом на кшталт «горім!» або «ауч», чим ще більше підігріває цікавість прихильників.

Допис Анастасії Неправди — коментар Володимира Дантеса / © instagram.com/volodymyrdantes

Відомо, що Анастасії 32 роки — вона молодша за Володимира на шість років. Дівчина працює маркетологинею у сфері кіберспорту. Донедавна її сторінка в Instagram була закритою, однак тепер вона відкрила профіль для всіх охочих.

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У своєму фотоблогу Анастасія ділиться атмосферними кадрами з Києва, розповідає про подорожі за кордон і публікує стильні світлини. Не бракує й відвертих фотосесій. Зокрема, нещодавно вона поділилася пікантним знімком із оголеним бюстом.

Анастасія Неправда / © instagram.com/anastasia_nepravda

Анастасія Неправда / © instagram.com/anastasia_nepravda

Ще один цікавий факт — серед підписок Анастасії є співачка Надя Дорофєєва та бізнесвумен Даша Кацуріна — дві найвідоміші колишні обраниці Дантеса. Саме ця деталь також стала приводом для активних обговорень серед шанувальників артиста.

Попри чутки про роман та спільний контент, публічно разом пара поки що не з’являлася. Дантес традиційно не поспішає коментувати особисте життя та продовжує залишати прихильникам лише натяки. До того ж місяцями раніше зірка ділився, що змінив свою позицію щодо афішування коханої людини.

«Мені здається, що робити стосунки публічними — це вже точно ні. Я змінився. Раніше хотілося про це розмовляти, щоб всі бачили ваші стосунки, а зараз це вже… Особисте є особистим. А з іншого боку — як це приховувати?» — говорив музикант.

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Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, після розлучення з Надею Дорофєєвою артист перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Закохані жили разом, виховували двох дітей підприємниці від попереднього шлюбу з Мішею Кацуріним і навіть завели спільного домашнього улюбленця. Втім, раптово для всіх пара майже перестала з’являтися разом у соцмережах і на світських заходах.

Згодом Кацуріна почала публікувати дописи з чесними роздумами, які прихильники дедалі серйозніше сприймали як натяки на розрив. Зокрема, блогерка ще торік восени розповідала про використання застосунку для знайомств і нові побачення. Тоді ж і підтвердилися чутки про завершення їхнього роману. Та, схоже, тепер Володимир Дантес щасливий поруч з новою коханою.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес приголомшив заявою про відкриття нового бізнесу з партнерами у сфері кіно. Зірка розкрив амбітні плани.

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