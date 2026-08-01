Лікарі здійснили революційну трансплантацію статевого члена: перші подробиці

Трансплантація / © Freepik

Реклама

У В’єтнамі лікарі вперше в історії країни успішно провели трансплантацію статевого члена від донора зі смертю мозку.

Про це пише LADbible.

Реклама

Медики назвали це втручання справжнім проривом у трансплантології, адже операція вимагала надзвичайної точності та стала новою віхою в розвитку медицини.

Реклама

Операцію виконали в лікарні «В’єт Дук Френдшип», де 43-річний пацієнт став першим у країні реципієнтом такого виду трансплантації. За словами медиків, це відкриває нову сторінку у програмі трансплантації органів у В’єтнамі.

Раніше цей чоловік уже проходив лікування в цій самій лікарні. Чотири роки тому йому виконали часткову пенектомію — операцію з видалення частини статевого члена. Найчастіше таку операцію проводять пацієнтам із раком статевого члена, коли видалення органа є необхідним методом лікування. Пенектомію також можуть виконувати в межах операцій із гендерного підтвердження для трансгендерних людей.

Перед трансплантацією фахівці ретельно перевірили імунологічну сумісність донора та реципієнта, а також оцінили психологічний стан пацієнта. Після комплексного обстеження мультидисциплінарна команда дійшла висновку, що чоловік відповідає всім критеріям для проведення такого складного хірургічного втручання.

Лікарі розповіли, що після пенектомії у чоловіка залишилася лише невелика частина статевого члена. Це стало причиною серйозного психологічного дистресу, який суттєво погіршив якість його життя та психоемоційний стан.

Реклама

Директор лікарні, доцент Дуонг Дук Хунг, зазначив: «Він розповів нам, що життя більше не має сенсу. Він перебував у надзвичайно складному емоційному стані. Ця трансплантація не лише відновила частину тіла, а й повернула пацієнту якість життя, впевненість у собі та щастя, а також все це — його родині».

За словами медиків, післяопераційний період минає успішно. Трансплантований орган добре прижився, місце операції загоюється, а будь-яких ускладнень лікарі наразі не фіксують.

Після проведення втручання у Facebook опублікували відеозапис операції. У повідомленні зазначається, що це перша трансплантація такого людського органа у В’єтнамі, а саму операцію назвали «технічним дивом».

«Це також має глибоке гуманітарне та гуманістичне значення. Для пацієнтів трансплантація не лише відкриває можливість повернутися до нормального життя, але, що ще важливіше, є шляхом до загоєння психологічних ран, допомагаючи пацієнтам відновити впевненість у собі, гідність та віру в майбутнє», — йдеться у дописі.

Реклама

Директор Центру андрології лікарні, доцент і доктор Нгуєн Куанг, пояснив, що це втручання стало одним із найскладніших у сучасній реконструктивній хірургії.

«Під час цієї процедури трансплантації ми реконструювали анатомічні структури статевого члена, зокрема уретру, губчасте тіло та кавернозні тіла, одночасно виконуючи мікрохірургічний анастомоз дрібних артерій, вен та нервів. Тісне поєднання реконструктивних та мікрохірургічних технік протягом усієї операції вимагало виняткової точності, щоб забезпечити життєздатність трансплантата та сприяти відновленню функцій».

Нагадаємо, після невиліковного діагнозу біогакер Браян Джонсон заявив, що створив "клон себе новонародженого".

Новини партнерів