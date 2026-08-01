Врачи сделали революционную трансплантацию полового члена: первые подробности

Трансплантация / © Freepik

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Во Вьетнаме врачи впервые в истории страны успешно провели трансплантацию полового члена от донора со смертью мозга.

Об этом пишет LADbible.

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Медики назвали это вмешательство настоящим прорывом в трансплантологии, ведь операция требовала чрезвычайной точности и стала новой вехой в развитии медицины.

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Операцию провели в больнице «Вьет Дук Фрэндшип», где 43-летний пациент стал первым в стране реципиентом такого вида трансплантации. По словам медиков, это открывает новую страницу в программе трансплантации органов во Вьетнаме.

Ранее этот мужчина уже проходил лечение в этой же больнице. Четыре года назад ему выполнили частичную пенэктомию операцию по удалению части полового члена. Чаще такую операцию проводят пациентам с раком полового члена, когда удаление органа является необходимым методом лечения. Пенэктомию также могут выполнять в рамках операций по гендерному подтверждению для трансгендерных людей.

Перед трансплантацией специалисты тщательно проверили иммунологическую совместимость донора и реципиента и оценили психологическое состояние пациента. После комплексного обследования мультидисциплинарная команда пришла к выводу, что мужчина отвечает всем критериям для проведения столь сложного хирургического вмешательства.

Врачи рассказали, что после пенэктомии у мужчины осталась лишь небольшая часть полового члена. Это явилось причиной серьезного психологического дистресса, который существенно ухудшил качество его жизни и психоэмоциональное состояние.

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Директор больницы, доцент Дуонг Дук Хунг, отметил: «Он рассказал нам, что жизнь больше не имеет смысла. Он находился в очень сложном эмоциональном состоянии. Эта трансплантация не только восстановила часть тела, но и вернула пациенту качество жизни, уверенность в себе и счастье, а также все это его семье».

По словам медиков, послеоперационный период проходит успешно. Трансплантированный орган хорошо прижился, место операции заживает, а каких-либо осложнений врачи пока не фиксируют.

После проведения вмешательства в Facebook была опубликована видеозапись операции. В сообщении отмечается, что это первая трансплантация такого человеческого органа во Вьетнаме, а саму операцию назвали "техническим чудом".

«Это также имеет глубокое гуманитарное и гуманистическое значение. Для пациентов трансплантация не только открывает возможность вернуться к нормальной жизни, но, что еще важнее, является путем заживления психологических ран, помогая пациентам восстановить уверенность в себе, достоинство и веру в будущее», — говорится в сообщении.

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Директор Центра андрологии больницы, доцент и доктор Нгуен Куанг объяснил, что это вмешательство стало одним из самых сложных в современной реконструктивной хирургии.

«Во время этой процедуры трансплантации мы реконструировали анатомические структуры полового члена, в частности уретру, губчатое тело и кавернозные тела, одновременно выполняя микрохирургический анастомоз мелких артерий, вен и нервов. Тесное сочетание реконструктивных и микрохирургических техник на протяжении всей операции требовало исключительной точности для обеспечения жизнеспособности трансплантата и способствования восстановлению функций».

Напомним, после неизлечимого диагноза биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал "клон себя новорожденного".

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