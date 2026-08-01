Украинцам приходят «тайные» налоги на недвижимость: кто и за что должен заплатить 25 тысяч гривен

Налог на недвижимость

Реклама

Владельцы жилья в Украине должны платить налог на недвижимость, если имеют свыше установленного законом количество квадратных метров. Фактически речь идет о так называемом «налоге на роскошь»: если площадь квартиры или дома превышает определенный лимит, за «лишние» квадратные метры придется заплатить.

Впрочем, в последнее время украинцы все чаще жалуются в Сети, что налоговые сообщения приходят им «секретно». По их словам, информация о необходимости уплаты налога появляется в электронном кабинете без отдельного уведомления, поэтому люди узнают о начислениях буквально в последний момент.

Реклама

ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало объясняет, кто должен платить налог на недвижимость, как его рассчитывают, в каких случаях придется доплатить еще 25 тысяч гривен и как налоговая должна уведомлять плательщиков.

Реклама

Кто должен платить налог на недвижимость

В 2026 году украинцы платят налог за 2025 год.

Налог начисляется только тогда, когда площадь жилья превышает установленные законом не облагаемые налогом нормы:

квартиры — более 60 кв. м

жилые дома — более 120 кв. м

если в собственности есть и квартира, и дом — более 180 кв. м суммарной площади

Как объясняет ТСН.ua адвокат Марина Бекало, налог начисляется не на всю площадь жилья, а только на квадратные метры, превышающие установленный лимит.

«Налог на недвижимое имущество платят владельцы жилой и нежилой недвижимости, если площадь их имущества превышает установленные законодательством льготные нормы. Следовательно, налог начисляется только на квадратные метры, превышающие эти нормы, по установленной местным советом ставке», — объясняет адвокат.

Реклама

Каким будет налог в 2026 году

Размер ставки определяет местная власть, но она не может превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января отчетного года.

Поскольку минимальная зарплата на 1 января 2025 составила 8 000 гривен, максимальная ставка налога за 2025 год составляет 120 гривен за каждый «лишний» квадратный метр.

Например: если человек имеет квартиру площадью 65 кв. м, то облагаются налогом только 5 кв. м сверх нормы. При максимальной ставке сумма налога будет составлять 600 гривен.

Кому придется дополнительно заплатить 25 тысяч гривен

Кроме обычного налога на недвижимость, для собственников особо крупного жилья предусмотрен еще один обязательный платеж.

Реклама

Речь идет о фиксированной доплате в размере 25 000 гривен в год за каждый объект жилой недвижимости, если в собственности:

квартира площадью более 300 кв. м

жилой дом площадью более 500 кв. м

Эта сумма не заменяет обычный налог на недвижимость, а платится дополнительно к нему.

Как налоговая должна сообщать о начислениях

По словам Марины Бекало, физические лица не должны самостоятельно исчислять налог.

«Физические лица не должны самостоятельно начислять и платить налог. Его должна начислить налоговая и отправить налоговое уведомление-решение до 1 июля ежегодно за прошлый налоговый год», — объясняет адвокат ТСН.ua.

По ее словам, налоговое уведомление-решение может поступать двумя способами:

заказным письмом в адрес регистрации плательщика

в электронной форме через Электронный кабинет плательщика , если человек заранее подал заявление о желании получать документы именно таким способом

«Если налогоплательщик не подавал такое заявление, то он должен получать налоговое уведомление-решение в адрес своей регистрации», — объясняет ТСН.ua Марина Бекало.

Почему сообщения иногда приходят с опозданием

По словам адвоката, одна из самых распространенных причин — письма направляются по месту официальной регистрации, где человек уже давно не проживает.

Кроме того, после смены места жительства информация в государственных реестрах может обновляться не сразу.

«Если налогоплательщик сменил место регистрации, следует подать в налоговую форму №5-ДР. Это позволит налоговой отправлять письма в актуальный адрес проживания», — советует ТСН.ua Марина Бекало.

Как не пропустить налоговое уведомление

По мнению Марины Бекало, удобнее всего контролировать свои налоговые обязательства через Электронный кабинет плательщика. Там можно проверять начисленные налоги, состояние расчетов с бюджетом, наличие налогового долга и уплачивать необходимые суммы онлайн.

«Самый простой способ получать своевременно информацию о начисленном налоге возможно через Электронный кабинет плательщика, в котором также можно уплатить налоги онлайн в разделе „состояние расчетов с бюджетом“ и пересматривать состояние выполнения налоговых обязательств, начисленные налоги, налоговые долги и все оплаты», — говорит адвокат.

Для этого нужно пройти верификацию с помощью электронной цифровой подписи или Действие. Подписи и подать заявление о получении документов через электронный кабинет.

Кто освобожден от уплаты налога

Не платят налог собственники жилья, площадь которого не превышает установленные законом нормы.

Также от уплаты освобождаются владельцы недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях, в зоне активных боевых действий или поврежденной в результате войны.

Кроме того, налог не начисляется на отдельные категории объектов, в частности, детские дома семейного типа, жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, жилищную недвижимость общественных объединений лиц с инвалидностью, а также жилье многодетных или приемных семей, в которых воспитывается пятеро и более детей.

Новости партнеров